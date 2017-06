Le tifo des supporters turinois lors de l'entrée des joueurs

🏆 ⚽️ #JUVRMAL’hymne de la Ligue des champions interprété par Andrea Bocelli résonne au Millennium Stadium de Cardiff pour la finale ! pic.twitter.com/0W0IhXp5P5 — beIN Sports (@beinsports_FR) 3 juin 2017

MR

20 000turinois vs 20 000Si l'égalité numérique est bien observée dans les travées du Millennium Stadium de Cardiff, les supporters de la Juventus se sont distingués par un joli tifo lors de l'apparition des 22 acteurs sur la pelouse. La tribune des Italiens s'est rayée de noir et de blanc lorsque l'hymne de la Ligue des champions a retenti dans le stade couvert, interprété par le chanteur italien Andrea Bocelli.Une ambiance autrement plus prenante que la soupe des Black Eyed Peas servie en entrée.