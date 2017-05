Le Tianjin Quanjian dément l'arrivée de Diego Costa

0

TP

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le rêve chinois.Diego Costa est sur le départ de Chelsea. L'attaquant international espagnol ne s'entendrait pas très bien avec son coach Antonio Conte . Ces derniers jours, la piste la plus crédible l'envoyait pour un montant astronomique en Chine. Le problème c'est que le club chinois en question, le Tianjin Quanjian, a publié un communiqué dans lequel il dément tout contact avec l'ancien de l'Atlético Madrid.» .Cependant il s'agit résolument d'un club qui a les yeux tournés vers l'Europe : Fabio Cannavaro en est l'entraîneur et Pato et Axel Witsel y évoluent.Pour l'instant, l'Empire du milieu ne veut pas d'un nouvel attaquant.