« Le TGV, c’est ce qui me fait kiffer »

Actuellement au Rubin Kazan où il ne joue plus, Chris Mavinga est aujourd’hui annoncé en MLS malgré une envie de retrouver un jour la France. Si ce n’est pas avec des crampons, cela pourrait être avec une casquette de conducteur de train. Car avant le foot, l’ancien défenseur du Stade rennais rêvait de vapeur et d’une vie sur les rails.

Youtube

Propos recueillis par Maxime Brigand

Non, aujourd’hui, c’est impossible pour moi de regretter d’être dans le monde du foot. C’est un milieu magnifique, ce que j’ai toujours voulu faire, donc regretter, non. Après, quand on est petits, on ignore certains côtés du football qui sont regrettables, qu’on ne connaît pas. On apprend, on découvre tous les jours. Petit, on veut juste jouer au foot, on ne pense pas trop à ce qu’il y a autour : le changement de comportement de certaines personnes, les clubs, les agents...J’étais plutôt réservé, timide. Je ne parlais pas beaucoup, je restais souvent dans mon coin. Après, évoluer dans des stades remplis, ça nous permet de sortir d’autres choses. Sur un terrain, si tu es timide, tu ne peux pas y arriver, c’est compliqué. Tu gagnes donc forcément de la confiance en toi, ce que je n’avais pas forcément quand j’étais petit.Je ne sais pas... Depuis que je suis tout petit, je suis fasciné par les trains. C’est inexplicable. Même ma mère me racontait il n'y a pas longtemps que j’imitais tout le temps le bruit des trains. C’est une fascination. J’avais des trains miniatures, j’en ai toujours, j’aime toujours les trains. J’avais la passion du foot, mais je me disais que si je n’y arrivais pas, j’aurais pu continuer mes études pour devenir conducteur.Footballeur plutôt ! Je jouais dans un petit club amateur, à Combs-la-Ville (Seine-et-Marne) et on voyait que j’avais le potentiel pour aller plus haut, donc c’était plus facile pour moi de dire ça. Là-bas, personne ne croyait vraiment en moi, mais moi, j’avais confiance. Mais bon, dans un coin de ma tête, ma famille le savait, je pensais à cette autre carrière.Mes parents m’achetaient toujours des circuits de train que tu dois monter tout seul. Tu t’amuses avec les rails, les petits modèles de TGV et que tu dois faire avancer. Moi, je kiffais ! Il n’y a pas longtemps, je me disais que je devrais profiter de mon temps libre pour aller voir des expositions d’anciens modèles de train.Non quand même ! En ce moment, ce que j’ai trop envie de faire, et ce n’est pas faute de l’avoir demandé plusieurs fois, c’est de faire un voyage avec le conducteur. J’avais eu des demandes sur Twitter, mais ce n’était pas à côté de chez moi. J’ai plusieurs fois tenté, mais c’est assez compliqué. C’est un rêve que j’espère réaliser un jour.Oui, mais il est tout petit encore ! Quand je lui demande ce qu’il veut faire plus tard, il me dit conducteur de train. Personne de notre famille n'est dans ce secteur pourtant. Je ne sais pas comment c’est venu.Non en Russie, je n’ai jamais pris le train. Je sais qu’il y a un train Paris-Moscou, mais j’ai peur de le faire. Tu te vois passer vingt-quatre heures dans un train ?Après, j’ai des limites. Tu vois, moi, ce qui me passionne, c’est le TGV, le Thalys, c’est tout ça. Des fois, je reste sur YouTube pour regarder des conducteurs qui filment leur trajet. Tu les vois dans la cabine. Le TGV, c’est ce qui me fait kiffer. L’Eurostar, moins.Oui, j’ai vu ça, mais le foot pompe déjà pas mal d’énergie. Là, ce que je me dis, c’est qu’après ma carrière, on ne sait pas ce qu’il peut se passer. Donc pourquoi pas partir là-dedans ?Oui, j’ai tout ça sur mon téléphone. Je pense que j’ai tous les jeux de simulation de train possibles. C’est ce que je fais, par exemple, pendant les déplacements avec l’équipe. Les deux meilleurs, c’estet. Tu as des circuits avec un point de départ et où tu dois emmener ton train en trente-cinq minutes vers un autre point avec des arrêts. Plus tu y arrives, plus tu montes en niveau. Quand je fais ça, mes coéquipiers me prennent pour un fou...Si, mais moi, le métro, je ne suis pas fan. Je suis quelqu’un qui aime la vitesse, donc dans le métro, je prends moins de plaisir.Un petit peu. Pour l’accident de Brétigny par exemple, je pense que c’est un problème de survitesse. Je n’ai pas vraiment cherché ce qu’il s’était passé, mais par exemple, dans les jeux de simulation, ton train déraille quand tu vas trop vite et c’est logique.Non, j’ai jamais peur en train, ni même en avion. C’est du plaisir. Donc tout ça est dans un coin de ma tête, on verra plus tard