Le tennis-ballon, ça dégage !

La sentence est tombée hier : le Polonais Kamil Glik est forfait pour la Coupe du monde, la faute à une blessure contractée lors d'une partie de tennis-ballon. Un épisode qui aurait largement pu être évité, si cette manie de pratiquer ce loisir qui n'a rien à voir avec le football ne s'était autant répandue. Alors une bonne fois pour toutes, dégageons cette activité de plagiste des terrains d'entraînement de football.

* Dans un souci d'éviter tout risque de célébrité soudaine, la chef de rayon a demandé à ce que son prénom soit modifié.

Par Mathias Edwards

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

A 30 ans, Kamil Glik ne disputera pas sa première Coupe du monde cet été. La faute à une mauvaise chute à l'entraînement, qui a complètement bousillé une des parties du corps que le défenseur polonais utilise le plus dans le cadre de son activité professionnelle : l'épaule. «» , selon le médecin des Aigles blancs. Une mésaventure d'autant plus regrettable, qu'elle ajoute le patronyme du Monégasque à la longue liste des joueurs blessés lors d'une activité extra-footballistique. Car Kamil Glik s'est pété lors d'une partie de tennis-ballon. Et le tennis-ballon, bien que massivement pratiqué par la plupart des équipes de football, n'a rien à voir avec le football. Alors définitivement, dégageons ce sport de plage des pelouses bien trop nobles pour l'accueillir.La preuve que cette pratique n'a rien à faire dans un programme d'entraînement d'équipe de football professionnelle, c'est Corinne*, responsable de rayon d'un magasin Décathlon de la région parisienne, qui partage son expertise. La jeune femme est formelle : durant la saison de football, son kit de tennis-ballon à 49,99 euros prend la poussière. Pour le voir remplir les coffres de voiture des clients, il faut attendre les vacances d'été. Car l'objet est multi-fonctions : correctement assemblé, il peut également servir à pratiquer le beach-volley. Et c'est d'ailleurs à ce rayon-là qu'il est vendu. Alors certes, plutôt que de se perdre en dépenses inutiles, les staffs techniques se contentent bien souvent d'aligner deux barrières de sécurité, en guise de filet. Mais le constat reste implacablement le même : dans un monde rationnel, la pratique du tennis-ballon devrait se circonscrire aux plages, qu'elles se situent à Copacabana, Ibiza ou Lacanau. Avec toujours le même but : exhiber ses skills autant que son beach-body, devant cette personne rencontrée la veille, lors d'un bal un peu trop arrosé. Et pour respecter la croyance populaire, toujours à la même heure : entre le déjeuner et la première baignade de la journée, histoire de respecter le temps de digestion.Au rayons des poncifs que tout footballeur professionnel dûment formaté au monde de l'entreprise se doit de maîtriser, entre un «» et un «» , se glisse inévitablement un «» . Une réalité que tout compétiteur comprendra aisément. Tout comme il devrait être capable d'assimiler que quitte à pratiquer une activité extra-professionnelle dans le cadre de son entreprise, autant en choisir une dans laquelle le risque de blessures est limité. Les esprits chagrins argueront que le tennis-ballon aide à «» , comme l'indique la notice du fameux kit de chez Décathlon. Un peu comme la pratique de la balle aux prisonniers avec une balle en mousse beaucoup moins létale et l'absence de barrières métalliques, donc. Et si les gardiens de but veulent travailler leur dextérité, qu'ils s'adonnent au chifoumi en espace sécurisé. Avec toujours la même rage de vaincre, «» . Mais avec l'assurance de ne pas mettre leur équipe nationale dans l'embarras en se blessant bêtement avant une grande compétition.