Le Téfécé et sa pelouse de district

En 2017, le TFC fête ses 80 ans. La pelouse du Stadium aussi...Photo de la pelouse du Stadium prise ce lundi à 16h30. pic.twitter.com/9uKyODtDl9 — Toulouse FC Officiel (@ToulouseFC) 2 janvier 2017

C'est bien connu, en district, le mois de janvier rime souvent avec terrains gelés et matchs annulés. Parfois, certains irrésistibles ne ferment pas le stade et décident tout de même de jouer la rencontre, quitte à avoir l'impression de jouer sur du béton et d'empêcher au libéro-découpeur de s'exprimer librement.Cela se passe souvent en district, mais parfois aussi au Téfécé. Alors que le club toulousain fête en 2017 ses quatre-vingt ans d'existence, il s'est moqué de sa propre pelouse sur les réseaux sociaux en déclarant, photo à l'appui, que celle-ci aussi avait quatre-vingt ans. Raté, elle a été changée en septembre dernier.Une photo qui a dû faire plaisir à Rudi Garcia et ses hommes qui se déplacent au Stadium dimanche pour le match de Coupe de France. Car il est toujours préférable de jouer sur un billard quand on possèdes des techniciens comme Hubocan ou Rekik.