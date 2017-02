Le taxi de M'Vila et Griezmann témoigne

0

MM

L'épisode est l'une des rares incartades dans la carrière très policée d' Antoine Griezmann . Mais il est resté célèbre car ce jour d'octobre 2012, en compagnie de quatre autres joueurs de l'équipe de France espoirs, l'attaquant français a commandé un taxi pour faire l’aller-retour entre Le Havre et Paris dans la nuit… entre deux matchs qualificatifs pour l'Euro.Pour la première fois, dans le dernier numéro de So Foot actuellement en kiosques , le chauffeur havrais raconte ce fameux trajet qui a coûté une belle suspension d'équipe nationale à Antoine Griezmann donc, Ben Yedder, Chris Mavinga , M'Baye Niang, et signé la fin de carrière en Bleus de Yann M'Vila , nous a confié le taxi havrais, désireux de rester anonyme.En route vers Paris, le Mercedes Viano noir aux vitres teintées fait un stop dans une station-service pour acheter de quoi s'enjailler un peu : «‘Chauffeur, chauffeur, on est pressés!’Si près de cinq ans après, le chauffeur très très privé garde un bon souvenir de cet épisode, il tient à rectifier une fausse information diffusée à l'époque : «La FFF s'est chargée de rectifier ça.