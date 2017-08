Le TAS confirme la suspension de Cristiano Ronaldo

RR

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

CR5 toujours.Coupable d’une poussette sur l’arbitre du match face au Barça Cristiano Ronaldo avait été suspendu pour cinq matches. Réuni ce mardi, le Tribunal Arbitral du Sport a décidé de rejeter l’appel du Real Madrid qui espérait réduire la sanction.Cristiano Ronaldo sera donc bien suspendu cinq matches à cause de sa poussette (quatre matches) et de son deuxième carton jaune (un match). Après avoir manqué le retour de la Supercoupe d’ Espagne et le match d’ouverture contre La Corogne, le Portugais ne croisera pas non plus les joueurs de Valence, Levante et de la Real Sociedad Cristiano voulait jouer, le TAS a dit : «» .