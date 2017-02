Le talentueux Mr. Bostock

Arrivé à Lens cet été dans l’anonymat quasi général après trois saisons passées en Belgique, John Bostock explose cette saison sur les pelouses de Ligue 2. Une récompense bien méritée pour celui que l’Angleterre voyait comme l’un des plus grands espoirs de sa génération, mais qui a mis du temps avant de confirmer. Portrait d’un Londonien pour qui rien ne sert de courir.

Va chercher bonheur à l’étranger

La gauche caramel

« Il sera dur à arrêter »

Par Aymeric Le Gall

Au-delà de flatter l’ego, il y a des cadeaux qui font plus plaisir que d’autres. Quand le FC Barcelone expédie les chaussures de Ronaldinho , signées par le magicien en personne, au jeune John Bostock, quatorze ans à l’époque, et dont il est l’un des plus grands fans, le message est clair de la part du club. Avec ce délicieux cadeau en guise d’appât, la renommée du Barça faisant alors office d’hameçon, les Espagnols pensaient sûrement pouvoir remonter facilement ce gros poisson dont tout le monde parlait en Angleterre. Il n’en fut rien. Et malgré des tentatives similaires de la part de gros clubs de Premier League comme Chelsea ou Arsenal pour attirer la bête dans leurs filets, la pépite montante du foot anglais choisira de rester fidèle à Crystal Palace en signant son premier contrat pro dans son club formateur. Plus jeune joueur de l’histoire des(à quinze ans et 287 jours), Bostock ne va pourtant pas s’éterniser bien longtemps du côté de Selhurst Park et c’est finalement Tottenham qui coiffe tous ses concurrents au poteau et remporte la partie de pêche en ramenant le poisson au port de White Hart Lane. Mais là-bas, barré par une solide concurrence et handicapé par son inexpérience et son jeune âge, le milieu de terrain n’aura pas le temps nécessaire pour faire ses preuves. Trimbalé de prêt en prêt et de club en club (Brentford, Hull City, Sheffield Wednesday, Swindon Town et Toronto FC), John Bostock ne va jamais réussir à confirmer les espoirs que tout le pays avait placés en lui. «» , se souvient Romain Reynaud, qui a côtoyé le jeune homme à Louvain, quand celui-ci tentait de se refaire la cerise loin de chez lui, en Belgique. Un avis que partage Paul-José M’Poku, ailier gauche en prêt au Panathinaïkos et meilleur pote de Bostock depuis leur rencontre à Tottenham : «Pour celui qui parle de Bostock non pas comme d’un ami, mais comme d' «» , les doutes à propos du talent du joueur n’ont pas lieu d’être, et les raisons de son relatif échec sont à chercher ailleurs : «» Voyant le potentiel de son ami pas ou mal exploité outre-Manche, M’Poku lui conseille alors d’écouter les propositions venant de l’étranger, en particulier celles issues de Belgique. «(M’Poku appartient toujours au Standard de Liège, ndlr)» Difficile de taper plus juste ! Dans le Plat Pays, l’Anglais bénéficie du temps de jeu qu’il mérite et sa classe peut enfin éclabousser au visage de tous. Notamment de celui d’ Ivan Leko , alors entraîneur au OH Louvain, qui parvient à convaincre le joueur de rallier son équipe après une première bonne saison du côté du Royal Antwerp (2013-2014). Capitaine de l’équipe et relais privilégié du coach à l’époque, Romain Reynaud est bien placé pour l’ouvrir : «Ses premiers pas avec Louvain ne trompent pas. «, se remémore Reynaud.» À peine débarqué, Bostock devient vite l’homme à tout faire, le baromètre, le maître à jouer de l’équipe. Quitte à être parfois un peu «» . «» , confirme M’Poku en se marrant. Reynaud reprend la main : «"John, arrête, il y a mieux à faire."» Une confiance en lui qui est la marque de fabrique du Londonien de naissance. Et à en croire l’ex-défenseur de Vannes, Arles et Châteauroux, qui a passé deux saisons à ses côtés, il a de quoi croire en ses forces : «box to boxSix mois plus tard, si le public de Bostock a changé, la donne n’a pas évolué d’un iota. Leader technique sur le terrain, ambianceur heureux de vivre dans le vestiaire (en témoigne son imitation impeccable de Michael Jackson sur Billie Jean ), Bostock s’est déjà mis les supporters lensois dans la poche. «, se réjouit son meilleur pote et parrain de son fils.» Lors de sa première conférence de presse avec Lens, l’intéressé avoue même que le club l’a «» Reste maintenant à savoir ce que le futur proche lui réservera s’il continue sur sa lancée. Cette saison avec les Sang et Or, l’élégant Mr Bostock a joué l’intégralité des matchs de championnat, claqué cinq buts, offert quatre passes dé, et son nom commence déjà à circuler un peu partout dans les cellules de recrutement européennes. De quoi inquiéter des dirigeants lensois qui ont déboursé seulement 150 000 billets pour se l’offrir cet été ? «, répond Romain Reynaud."Ça y est, tu vas partir, tu vas avoir de belles offres"» Une vraie bonne nouvelle pour les Lensois. «, conclut M’Poku.» Les défenses de Ligue 1 sont prévenues.