Le tacle ridicule de Bonucci

Bonucci no tuvo su mejor juego en esta ocasión, menos mal que han remontado el partido, el fallo era garrafal.pic.twitter.com/m9hUHEoFfN — Futbolescencia (@Futbolman10) 23 novembre 2017

Méconnaissable depuis son arrivée au Milan AC cet été, Leonardo Bonucci n'a une nouvelle fois pas montré de signes d'améliorations ce jeudi soir en Europa League. Malgré la victoire de son équipe face à l'Austria Vienne (5-1), le capitaine dess'est totalement loupé sur l'ouverture du score autrichienne.Alors qu'il fait le plus dur en revenant suppléer son gardien Donnarumma, auteur d'une sortie plus qu'hasardeuse, l'ancien Turinois foire totalement son tacle et voit le ballon lui passer entre les jambes et finir sa course au fond des filets.On nous glisse dans l'oreillette que les tifosi du Milan regrettent déjà la charnière Mexès-Zapata.