Le tacle de boucher de Lisgaras

Christos Lisgaras (Xanthi) a littéralement pété un plomb ce soir contre l'Olympiakos. Un carton rouge plus que mérité. pic.twitter.com/6oN4jR9SXW — Football Grec France (@footgrecFR) 8 janvier 2017

Ancien du centre de formation de l'Olympiakos, Christos Lisgaras n'a sûrement jamais digéré de ne pas avoir été conservé par le club du Pirée. Du coup, il a profité de la rencontre de championnat entre son équipe, le Škoda Xanthi (second avant le match), et le champion de Grèce en titre, pour le faire payer à quelqu'un. N'importe qui. Et c'est Sebá qui en a fait les frais.On joue la 60minute, lorsque le défenseur décide de charcuter le pauvre Brésilien d'un tacle glissé les deux pieds décollés. Resultat : une bagarre générale et deux cartons rouges, dont un pour le pauvre Sebá. À dix contre dix, l'Olympiakos s'est imposé (0-2) et creuse encore un peu plus l'écart avec la concurrence.