Le tableau des quarts de l'Euro féminin avec France-Angleterre

Sans surprise, c'est l' Angleterre qui se dresse sur la route des Bleues.Deuxièmes du groupe C, les Françaises rencontreront les Anglaises, en quart de finale de l'Euro féminin, dimanche soir (20h45) à Deventer. En cas de victoire, les joueuses d' Olivier Echouafni affronteront ensuite le vainqueur entre les Pays-Bas , hôte de la compétition, et la Suède Dans l'autre partie de tableau, le Danemark défie l' Allemagne et l' Autriche , qui a terminé devant la France en poule, s'avance face à l' Espagne