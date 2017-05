Le supporter qui a perdu l'usage de son œil mis en examen

0

Une affaire peut en cacher une autre.Le parquet d'Ajaccio a annoncé la mise en examen de quatre personnes pour vol et violences en réunion sur dépositaire de l'autorité publique, en marge du match de Ligue 1 la saison dernière entre le Gazélec Ajaccio et Bastia (3-2). «» sur des commissaires de police, a précisé le procureur.Maxime Beux fait partie des personnes mises en examen. L'étudiant, membre du groupe ultra Bastia 1905, avait perdu l'usage de son œil en marge du match Reims -Bastia en février 2016 (deux mois avant la rencontre entre le Gazélec et Bastia pour laquelle il est mis en examen).Toujours dans l'attente du procès relatif à sa blessure, Maxime Beux affirme avoir été victime d'un tir de flashball alors que, selon la police, il se serait blessé seul en tombant sur un poteau.