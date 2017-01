Le superbe lapsus de Dimitri Payet

0

RR

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le subconscient de Dimitri Payet se ferait-il une idée très précise du niveau de la Ligue 1 ?Présenté ce lundi, Dimitri Payet faisait son grand retour à l' Olympique de Marseille . Si l'ancien joueur de West Ham a assuré que la France et la Ligue 1 lui avaient beaucoup manqué, il s'est aussi distingué en conférence de presse grâce à un très beau lapsus.A la question «» , le joueur marseillais a donc lâché dans le plus grand des calmes «» , avant de se reprendre et de s'excuser. La bourde aura au moins eu le mérite de faire rire la salle et le joueur lui-même. «» , a-t-il reconnu en rigolant.Bref, un lapsus qui restera dans les annales.