Le superbe but d'Independiente

Si le championnat argentin est peu médiatisé en France, il nous offre souvent quelques pralines. Dans la nuit de mardi à mercredi, même si l'affiche entre Independiente et Lanus ne sentait pas très bon, elle a tout de même donné un but magnifique pour commencer la journée.Après une balle piquée léchée, et une remise de la tête parfaite, Emiliano Rigoni a envoyé une demi-volée instinctive petit filet opposé. Un délice. À 24 ans, le milieu argentin inscrit ainsi son dixième but en quarante matchs pour Independiente, et pas le plus vilain.Presque aussi beau qu'un commentaire d'Omar Da Fonseca.