Le super but collectif qui libère Nice

FL

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Alexy Bosetti et les 2000 supporters niçois présents dans le parcage visiteurs à Amsterdam vont passer une nuit de fête.Les Aiglons ont d'abord mené, puis reculé face à la fougue ajacide, avant d'arracher leur qualification 2-2 (3-3 en cumulé) grâce à un but de Vincent Marcel à la 79. La récompense d'un superbe mouvement collectif et surtout de la bonne inspiration de Jean Michel Seri, passeur décisif comme à l'aller.Prochain adversaire de l'OGC Nice ? Naples, FC Séville, CSKA Moscou, Liverpool ou le Sporting selon le tirage au sort qui se tiendra vendredi à Nyon, à partir de 12h.