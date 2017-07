Le super bingo caritatif de la supercoupe du Portugal

1

Une Supercoupe du Portugal, ça n'est pas suffisant pour faire lever les foules. En revanche, ça l'est pour lever des fonds. Et la fédération portugaise de football l'a bien compris. De fait, la rencontre entre le Benfica et le Vitoria Guimaraes le 5 août prochain aura des retombées économiques exceptionnelles. Oui oui.Outre le fait que le prix du billet (un euro) soit reversé aux pompiers volontaires de Figueiro dos Vinhos, l'institution du foot portugais a annoncé toute une série de primes liées au match pour aider les soldats du terrible feu qui a frappé le Portugal. Une sorte de super bingo caritatif. Ainsi, chaque but rapportera 5000€ à la cause, les tirs et corners 1500€, les récupérations de balle 1000€, et enfin les centres et attaques jugées dangereuses 100€. Bref, de quoi ramasser un beau paquet de pognon, destiné à acheter de nouveaux camions pour les héros de Figueiro. À noter que ce sont les statistiques officielles du match qui serviront de base pour le décompte.Une initiative au poil.