Le strict minimum pour Séville contre Eibar

FC Séville 2-0 Eibar

Le FC Séville n'en finit plus de bien figurer.Ce samedi soir, les Andalous recevaient Eibar pour le compte de la 23journée de Liga, et se sont contentés d'assurer le strict minimum. À la demi-heure de jeu, les Sévillans ont sorti l'artillerie lourde pour ouvrir le score. D'abord, c'est Wissam Ben Yedder qui s'illustre d'une astucieuse talonnade en pleine surface adverse pour trouver Stefan Jovetic. Le Monténégrin lâche un centre parfait à la sortie d'un passement de jambe et trouve Pablo Sarabia . Le latéral droit lance alors une reprise de volée impeccable pour tromper la vigilance de Yoel De quoi se mettre sur de bons rails pour la suite du match. Sans forcer, les hommes de Jorge Sampaoli attendent alors les arrêts de jeu pour faire le break, par l'intermédiaire de Vitolo . Grâce à cette victoire, Séville prend provisoirement la seconde place au FC Barcelone , en attendant que les Catalans affrontent Leganes dimanches soir.Qui a dit que la Liga se jouait entre seulement trois équipes ?