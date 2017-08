Le Sporting facile, l'exploit pour Qarabağ

Logique globalement respectée dans les quatre derniers barrages de Ligue des champions. Le CSKA, l'APOEL et le Sporting CP joueront pour ne pas prendre de valises contre les géants. Quant aux Azéris de Qarabağ, peu leur importe : ils sont les premiers qualifiés de leur pays en grande Europe, et c'est tout ce qui compte.

Il est là, l'exploit de la soirée. Défaite, certes, pour Qarabağ, mais surtout première qualification d'un club azéri en Ligue des champions après la victoire de Qarabağ à la maison, la semaine dernière (1-0). Le héros de la soirée répond au nom de Dino Ndlovu . Le Sud-Africain marque le précieux but à l'extérieur peu après l'heure de jeu, un pion dont ne se relèveront pas les Danois. Qarabağ tient son maigre avantage dans une fin de match étouffante, et l' Azerbaïdjan peut s'apprêter à marcher sur le monde.D'un côté, l' APOEL Nicosie , plutôt tranquille après sa victoire à l'aller (2-0). De l'autre, le Slavia , trop limité pour embêter sérieusement les Chypriotes. Et au milieu, un bon nul qui envoie l' APOEL en Ligue des champions pour la troisième fois de son histoire, tandis que le Slavia rejoint le Sparta en Ligue Europa.Dans son Arena, le CSKA pouvait s'avancer confiant après sa victoire 1-0 sur la pelouse des Young Boys . Si les Suisses savaient que le Lokomotiv et le Rubin Kazan ont fait tomber le CSKA chez lui, ils ont vite compris que ce serait plus difficile pour eux. Dominateurs, les Moscovites ont fait le boulot avant la mi-temps par Shennikov avant que Dzagoïev achève les minces espoirs suisses peu après l'heure de jeu. Moscou est admis dans la grande Europe, pour la septième fois sur les dix dernières saisons. Costov.La confrontation la plus ouverte, après le score nul et vierge à l'aller, a mis une heure à choisir définitivement son camp. Si Doumbia met rapidement le Sporting sur de bons rails, Morais égalise en moins de dix minutes. Mais le Sporting , dans la position du qualifié, reste serein. Car il sait qu'il a dans ses rangs un joueur de la trempe de Gelson Martins . Avec un but et une passe décisive en 15 minutes, au bout de contres rondement menés, l'ailier est le grand bonhomme de la qualification du Sporting . Surtout qu'Acuna avait déjà permis au Sporting de prendre ses aises, et que Battaglia a mis la cerise sur la qualif. Si le match aller avait pu soulever quelques questions, le Sporting y a répondu en patron.