Le spectre du hooliganisme hante-t-il ce Mondial russe ?

Les dramatiques incidents survenus jeudi soir avant le match de Ligue Europa entre l'Athletic Bilbao et le Spartak de Moscou, coûtant la vie à un policier, sonnent encore plus terriblement à quelques semaines de la Coupe du monde en Russie. De fait, depuis l'Euro 2016 et le raid sur Marseille des hooligans russes, la question de la violence dans le pays accueillant la compétition phare de la FIFA est de plus en plus présente dans tous les esprits.

Cagoule et pyrotechnie

Les liaisons dangereuses

Une mauvaise Poutine

Par Nicolas Kssis-Martov

Hier soir, les alentours du stade San Mamés Barria ont été le théâtre d'affrontements spectaculaires entre apparement une frange hooligan des supporters du Spartak, notamment la Gladiators Firm 96 déjà présente à Marseille en 2016, et de l'autre des jeunes Basques dont on peut encore aujourd'hui difficilement dresser le portrait ou les motivations (politiques ou footballistiques), et bien sûr la police, largement mobilisée (500 membres) pour ce match classé dés le départ à risque. Largement visibles sur tous les réseaux sociaux et sur les plateformes ou sites d'actualité, avec des effets pyrotechniques et beaucoup de fumis - le hooligan russe ne fuit pas les caméras et les smartphones, bien au contraire -, vont contribuer à impressionner l'opinion publique, en attendant la réaction des autorités du Football.Le déroulé de la soirée reste très difficile à établir. «, confie un supporter présent sur place sous couvert d'anonymat.KalinkaAlors qu'aujourd'hui, au réveil, le Pays basque est en deuil, la question se pose de savoir si la Russie a les moyens et surtout la volonté de juguler son hooliganisme, qui défraie régulièrement la chronique. Malgré la multiplication des précédents, de nombreux analystes, y compris dans les couloirs de la FIFA, se rassurent en affirmant que le tzar Poutine, soucieux de l'image de son Empire, fera en sorte, par la grâce d'un autoritarisme typiquement slavo-byzantin qui fait merveille contre ses opposants, de canaliser ses vilains garnements, si nécessaire en brandissant la matraque et l'emprisonnement arbitraire. De fait, contrairement aux idées reçues, les hools de Moscou ou Saint-Pétersbourg ont renoncé depuis longtemps aux joutes à proximité des enceintes. Et, certes, si une forme accentuée de répression s'abat bel et bien sur eux à l'approche du Mondial, par exemple avec la multiplication des interdictions de stade, ils n'ont pas pour autant renoncé à leur cœur de métier. Les liaisons dangereuses évidentes entre politique et hooliganisme peuvent conduire à se méprendre sur la nature des relations de part et d'autre. Certes, le principal leader des hools russes qui ont déferlé sur la Canebière voici deux ans, Alexander Chpriguine, avait ses entrées au Kremlin et il avait même été introduit auprès des responsables locaux comme leur interlocuteur principal pour les supporters présents en France pendant l'Euro. Les hooligans du CSKA et Dinamo également, sont souvent utilisés pour faire le nombre et la sécurité aux rassemblements de Russie Unie, LDPR et même parfois du KPRF.Jusqu'à être aux ordres ou contrôlables ? Les autorités russes continuent par ailleurs toujours leur stratégie de soutien de leurs « troupes » à l'extérieur, peut-être histoire de lâcher la bride hors de la mère patrie. Ainsi, la veille de ce match, un hooligan russe surnommé Pavel, que la France recherchait avec mandat d’arrêt international depuis 2016 pour «» d’un Britannique, a enfin été attrapé à l’aéroport de Munich, sur le chemin de Bilbao. L’ambassade russe à Berlin s'en est à peine indignée : «» . Pour rafraichir la mémoire, Vladimir Poutine lui-même avait lâché après les incidents de Marseille : «» . L'absence de collaboration des autorités russes ou desrusses envoyés dans l'Hexagone - censés aider et assister leur collègues tricolores -, avait agacé au plus haut point, jusqu'au Premier ministre de l'époque, Manuel Valls, qui s'était étalé dans la presse à ce sujet.Pour en revenir à l'essentiel, la scène du supporterisme russe se révèle surtout loin d'être homogène, y compris sur ce fameux terrain partisan. Pour reprendre l'épisode de Bilbao, le Spartak a plutôt l'image d'un club proche de l'opposition – ce qui, dans la Russie de Poutine, n'est pas anodin. Et si les pros-régime existent bien dans les tribunes, les supporters du Spartak sont aussi clairement visibles dans les défilés de Navalny. De nombreuses figures de l'opposition affichent en retour leur penchant pour le club, tels que Ilya Yachine ou Evgeni Kalachnikov. Que fera tout ce petit monde en juillet prochain ? La Coupe du monde en Russie ne sera de toute manière pas l'idylle espérée par Poutine et la FIFA. En attendant, le choc Lyon CSKA promet quelques nuits d'insomnie à à la DNLH et la préfecture du Rhône.