Le solo de Pato

C'est toujours un plaisir d'avoir des nouvelles d'Alexandre Pato.Ce samedi, l'attaquant vedette du Tianjin Quanjian a fait plaisir à tous les paires d'yeux qui le regardaient en inscrivant un but qu'il ne doit à personne. Parti de son propre camp à vingt minutes du terme, l'ancien de Milan et de Chelsea a traversé la moitié du terrain, ballon au pied, pour venir tromper le gardien du Guangzhou Evergrande. Son équipe menait alors 2-1 face au sextuple champion en titre et leader du championnat, et s'est finalement imposé 4-3, s'emparant de la quatrième place.Et dire qu'il faisait face au Barça il n'y a pas si longtemps...