Le silence des agneaux

La rumeur est épaisse comme une laine de mouton en plein hiver : le Dinamo Tbilissi égorgerait à l'occasion des ovins sur ses terrains d'entraînement pour se porter chance. La presse l'affirme, le club nie, mais pas si fort que ça, et l'UEFA est même venue fourrer ses cornes dans l'histoire. Récit du vrai silence des agneaux.

1

« Nier, c’est leur stratégie de communication »

Un sacrifice au Celtic Park

« L’église ne veut pas gouverner directement, elle veut de l’influence. Et elle l’a déjà »

Par Théo Denmat

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

On ne sait pas grand-chose. En tout cas, pas grand-chose de plus que ces quelques lignes publiées dans un journal local. Le texte est aujourd’hui introuvable et la rédaction fermée, mais la rumeur, elle, persiste. Étrange rumeur, d’ailleurs : le Dinamo Tbilissi, club le plus titré de l'histoire géorgienne, égorge-t-il des moutons pour booster ses résultats sportifs ? Le mot, lancé dans l’air froid de la capitale dans le courant de la saison 2015-2016, fait toujours tiquer le pays un an plus tard. Surprenant, car si la pratique est censée être condamnée par une religion chrétienne ultra majoritaire dans le pays, elle «» , explique-t-on avec simplicité sur place. Mais accommodée au milieu du football et au caractère supposé plus développé de la capitale, ça ne passe pas. Après la publication du papier il y a un peu moins d’un an, la population s’indigne sur les réseaux sociaux. Comme souvent, la flamme prend vite, même dans un pays où la température moyenne dépasse rarement les 5°C en plein hiver. Tblissi voit s’abattre une pluie de commentaires haineux sur internet, et en premier ceux de la PETA (People for the Ethical Treatment of Animals), un mouvement pro-animalier prêchant pour plus d’éthique dans le traitement des animaux. Pourtant, le club nie. De la traque aux tueurs de mouton a donc surgi une nouvelle polémique : qui est le menteur de l’histoire ?» Par mail, le ton est cordial. Par téléphone, il l’est un peu moins. Et si Tea Shamatava, responsable de la communication du Dinamo Tblissi, n’oublie pas de conclure chacune de ses interventions en précisant qu’elle aura plaisir à aider sur toute autre question concernant le club, ce n’est pas pour y répondre pour autant. Qu’en est-il de ce cliché montrant un ovin sur la pelouse du centre d’entraînement ? Pourquoi ne pas avoir publié de communiqué contradictoire ? «» Bon. «, explique Thorniké Gordadzé, professeur à Sciences-Po Paris et ancien ministre d’État géorgien chargé de l’intégration européenne.À l’époque, le Dinamo est englué dans une série de mauvais résultats : éliminé de la Coupe d’Europe, incapable de gagner en championnat depuis quatre matchs... Octobre sonne, de même qu’une rencontre couperet à venir sur le terrain du Guria Lanchkuti. Certains membres du staff, répondant à une tradition bien caucasienne, décident de rompre le mauvais sort en utilisant la manière forte. Et comme il est coutume de le faire lorsqu'un membre de la famille est cloué au lit par la maladie ou que des malheurs s’abattent en chaîne sur un individu, une gorge de mouton est tranchée. Le geste n’est pas filmé, pas médiatisé, du moins le croient-ils. Car une photo filtre et le lendemain, un journal vend la mèche. «, se souvient Gordadzé, qui suit alors l’affaire depuis la France » Loin de faire marrer tout le pays, la nouvelle fait le tour du comté et atterrit même sur l’ordinateur de Tornike Zurabashvili, rédacteur en chef du quotidien. Contacté par mail, ce dernier affirme «» de l’histoire, mais confirme l’existence de la rumeur, non traitée par son canard centré sur la politique. Il invite toutefois à se tourner vers la trajectoire d’une autre équipe, le Shakhter Karangandy. Là, paraît-il, il y aurait à picorer.Le «» se situe au Kazakhstan . Dans la quatrième ville du pays plus précisément, à Karaganda, une ancienne colonie pénitentiaire stalinienne mise en lumière par une chanson d’Hubert-Félix Thiéfaine sur son dernier disque,. Le 20 août 2013, le club de la ville reçoit le Celtic en match de barrage pour l’accession à la Ligue des champions. Au terme d’un match pauvre, infiniment pauvre, les Écossais s’inclinent à la surprise générale face à des Kazakhs survoltés. La raison invoquée ? La veille de la rencontre, l’équipe a égorgé un mouton sur sa pelouse. Le gardien Alexander Mokin explique à l’époque aux journalistes : «» Manque de pot, la PETA s’en mêle et envoie un courrier recommandé à Michel Platini à la tête de l’UEFA. L’institution met la main sur le dossier et répond publiquement juste avant le match retour, dans un communiqué : «Le tempérament des peuples de l’Est étant ce qu’il est, le coach kazakh Victor Kumykov enchaîne à son tour les provocations, bien décidé à zigouiller une bête à laine sur la pelouse du Celtic Park : «, débute-t-il en conférence de presse.» Finalement repoussés dans leurs vingt-deux mètres, aucun abattage ne sera fait la veille de la rencontre... et le Celtic l’emportera 3-0 pour la qualification. Alors, maraboutés, les Cosaques ? Perturbés dans leur préparation, pour sûr. À vrai dire, cette prégnance de la religion dans les pays de l’Est date surtout de la chute du communisme au début des années 1990. Le début du « nouveau monde » entraîne paradoxalement à l’époque un retour vers les valeurs dominantes de l’ancien, dont le christianisme, proclamé religion officielle de Géorgie dès le IVsiècle. Gordadzé : «» Mais alors, pourquoi autant de foin pour un mouton ? Sûrement parce que l’affaire a confirmé l’influence de l’Église sur la société géorgienne, et les conflits d’intérêts qui vont avec.Semaine dernière : il fait chaud au pays de Katie Melua. Chaud et sec. Un incendie ravage des dizaines d’hectares dans les montagnes escarpées à l’Ouest de la capitale. Les membres de l’Église se rendent en masse sur place et débutent des journées de prières façon danse de la pluie. Et forcément, «, poursuit l’ancien vice-ministre des Affaires étrangères.(Rires) » Sauf que comme d’habitude, une fois l’eau écoulée, les politiques commencent à barboter dedans. Car cadenassé par une Église infiltrée dans tous les pores de la société, le gouvernement lui offre annuellement des financements, des terres, des biens, et refuse de lui apporter la moindre opposition. «, explique Thorniké Gordadzé.» La religion contrôle donc la société et l’État, qui subventionne à tour de bras la Fédération de football – 86 millions d’euros attribués pour les prochaines années tout de même, un chiffre colossal – qui rend bien la pareille au sacré.Allez donc demander à Klaus Toppmöller , coach allemand de la sélection géorgienne entre 2006 et 2008. Durant un rassemblement pendant le mois de Carême, les joueurs retenus du Dinamo refusent catégoriquement de s’alimenter en produits animaux. Il hallucine, débat et perd le combat. «» Fous ou sains d’esprit, habités ou dépassés par des reliques païennes, les joueurs du Dinamo Tblissi détiennent en tout cas la clé du secret du mouton égorgé. Seule certitude : le sort avait décidé le lendemain d’arrêter de s’acharner sur la capitale. Une victoire 2-0 face au Guria Lanchkuti pour relancer la saison, éteindre temporairement les critiques, et donner assez de crédit à l’opération pour recommencer la prochaine fois. Enfin, si jamais elle a eu lieu un jour. Interdite, mais tolérée. Comme quoi, tout ne monde n'a pas le couteau sous la gorge.