Ville hôte des cyclistes pendant deux jours, le Puy-en-Velay est reconnu pour sa tranquillité. Mais les environs peuvent aussi être le théâtre de scènes plus tendues. Comme en avril 2016, lorsque Vivien, arbitre amateur, s’est sévèrement fait agresser. Retour sur cette malheureuse histoire.

1

C'est l'hymne de nos campagnes

Une fois, pas deux

Par Florian Cadu

Propos recueillis par FC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Les trois coups de sifflet interviennent bien avant la 90minute. Vivien, l’arbitre de la rencontre, vient de recevoir une pierre lancée des tribunes et, comme le règlement le recommande, stoppe le match en pleine partie. Déjà insulté de «» juste avant pour avoir expulsé un membre de l’équipe hôte en raison d’un comportement anti-sportif, Vivien voit la situation sérieusement vriller quand les joueurs locaux l’encerclent pour protester. Soudain, le jeune homme de 26 ans se retrouve à terre après un coup de front sur son nez, joliment exécuté. Remplis de courage, les agresseurs se mettent alors à savater méchamment celui qu’ils viennent de faire tomber au sol et qui se met en boule pour encaisser un peu moins difficilement les crampons. Une vingtaine de secondes plus tard, l’équipe visiteuse le sort de là en s’interposant, déclenchant une baston générale inévitable. Tant bien que mal, Vivien s’infiltre dans son vestiaire, parvient à signer la feuille de match après trois quarts d’heure de négociation avec des dirigeants menaçants (dont l’entraîneur et le délégué, qui n’hésitent pas à lui balancer quelques noms d’oiseaux), et se risque à sortir pour prendre sa voiture. Direction l’hôpital, malgré les risques de pertes de conscience qu’il sent arriver. Bilan de sa journée passée à Aurec-sur-Loire, à moins d’une heure de chez lui : beaucoup de bleus, une interruption temporaire de travail de huit jours, une minerve cervicale, un certain dégoût du foot et un moral détruit., se remémore l’habitant du Puy-en-Velay devant son demi-caramel.» S’il a aujourd’hui repris la route des pelouses, l’arbitre de Ligue d’Auvergne ne pige pas. Selon lui, les arbitres amateurs ne sont absolument pas assez protégés. En témoignent les sanctions «» qui tombent quand ce genre de tristes événements se produit. À titre d’exemple, le FC Aurec a mangé 500 petits euros d’amende et trois minuscules matchs à huis clos pour ce sombre après-midi qui a ruiné bien plus que les cervicales d’un bonhomme. Une forme de clémence qui n’inciterait pas certaines équipes à se tenir à carreau. Loin de là. «, confie Vivien, large tatouage dédié à sa fille dans le cou.» Et d’affirmer, après une gorgée de houblon : «Pourquoi continuer, alors ? «, répond Vivien, qui ne gagne quasiment rien avec le ballon rond.» En substance, le garçon montre un fatalisme assez pessimiste quant à la fonction d’arbitre. L’homme en noir ne serait pas reconnu, pas défendu et destiné à en baver. «, reconnaît-il.» Le coup de tête façon Brandão d'avril 2016 n’aurait donc rien changé dans la vision de son « métier » ? Si, quand même. Dans la façon dont il l’exerce, notamment : «» En tout cas, une chose est sûre : la deuxième fois sera la dernière. «