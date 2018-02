Le Shakhtar prend une option devant Rome

Largement dominateurs dans le jeu, les joueurs du Shakhtar se sont logiquement imposés face à une Roma timorée (2-1). Un score qui aurait pu être bien pire sans les exploits du gardien romain.

Une Roma réaliste

Renversement de situation

Shakhtar Donetsk (4-2-3-1) : Pyatov - Butko, Kryvstov (Ordets, 45e), Rakytskiy, Ismaily - Stepanenko, Fred - Marlos, Taison (c), Bernard - Ferreyra. Entraîneur : Paulo Fonseca.



AS Roma (4-2-3-1) : Alisson - Kolarov, Fazio, Manolas, Florenzi (Peres, 72e) - Strootman, De Rossi (c) - Perotti, Nainggollan, Ünder (Santos, 73e) - Džeko. Entraîneur : Eusebio Di Francesco.

Chaque fois qu'une grosse écurie se déplace tout à l'est de l'Europe, les experts du ballon rond se rejoignent sur le même point : elle devra se méfier du froid. Pas faux, hein, sauf qu'une équipe comme le Shakhtar a d'autres arguments qu'une simple météo frileuse à faire valoir. Comme du jeu, déjà, pour commencer. Dominateurs tout au long de la rencontre face à la Roma, les Ukrainiens s'imposent logiquement, 2-1, et peuvent même regretter de devoir se contenter de ce seul but d'écart. La faute à un Alisson impérial dans les cages romaines et auteur de quatre parades complètement folles.Très vite, les Romains réalisent que le froid ne sera pas le principal problème de la soirée. En effet, le football chatoyant proposé par le Shakhtar apparaît comme un souci autrement plus délicat à gérer. Solides défensivement, rapides offensivement, les Ukrainiens livrent une très belle prestation. À un détail près : le manque d'occasions franches. Un domaine où les Italiens, pourtant moins flamboyants dans le jeu, se montrent plus habiles. Car bien que bousculée dans le jeu, la Roma se montre paradoxalement plus dangereuse à l'image de cette reprise de Džeko miraculeusement sortie par Pyatov (6). Ou encore cette tête de Manolas (19) qui fuit de peu le cadre. Une habileté qu'Ünder finit par traduire en efficacité juste avant la pause. Magnifiquement servi par Džeko dans le dos de la défense, le jeune Turc parvient à remporter son duel face au portier ukrainien. La froideur du réalisme, sans doute.Si la Roma s'en sort bien jusque-là, la différence dans le jeu ne tarde pas à se faire cruellement ressentir dès le début du second acte. Il ne faut d'ailleurs pas plus de six minutes à Ferreyra pour profiter d'une intervention ratée de Florenzi, éliminer Manolas d'un subtil petit pont et tromper Alisson. Et les Ukrainiens n'ont pas l'intention de lever le pied. Dans la foulée, Marlos envoie une praline des six mètres qu'Alisson parvient à détourner au prix d'un arrêt réflexe exceptionnel. Littéralement asphyxiée, la Louve continue de respirer grâce à son portier qui s'envole une nouvelle fois pour empêcher Taison de nettoyer sa lucarne. En revanche, le Brésilien ne peut rien lorsque son compatriote Fred envoie une merveille de coup franc dans cette même lucarne quelques minutes plus tard. Logiquement, les locaux virent en tête. Et continuent de harceler la défense adverse qui ne tient le coup qu'à travers son dernier rempart encore auteur d'une double parade extraordinaire dans les ultimes secondes. Si tout reste possible pour le match retour, c'est bien grâce à lui.