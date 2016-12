Le Shakhtar file vers le titre

0

Si, si, il existe un championnat où le suspense est encore plus faible qu'en Italie , concernant la course au titre.Ce lundi soir, le Shakhtar Donetsk allait battre le Dynamo à Kiev sur le score de 4-3, dans un scénario complètement fou. Pourtant, dès la première minute de jeu, c'est bien le Dynamo qui ouvre le score par l'intermédiaire de Junior Moraes . Sauf que son coéquipier, Kacheridi, gâche tout en concédant un but contre son camp. Le Dynamo vire tout de même en tête à la pause, grâce à un but de Rybalka à la demi-heure de jeu.Mais au retour des vestiaires, le Shakhtar passe à la vitesse supérieure et claque but sur but. Fred et Ferreyra inversent la tendance avant la soixantième minute, et Kacheridi, encore lui, dévie le quatrième but dans son propre camp. Le but de Besedin dans le temps additionnel ne changera rien. Et puis, comme d'habitude, la confrontation a bien fini par partir en couilles, avec une bagarre générale dans la neige et deux expulsions pour le Dynamo. À l'ancienne.Au classement, le Shakhtar a maintenant treize points d'avance sur son adversaire du soir, et ne peut plus être rejoint.