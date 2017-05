Le Shakhtar Donetsk champion d'Ukraine

0

Ça faisait deux saisons que le Dynamo Kiev s'était approprié le titre de champion d' Ukraine , mais le Shakhtar Donetsk vient de remettre la main sur son bien.Et ce, pour la dixième fois en quinze ans, et alors que le club jaune et orange avait terminé deuxième ces deux dernières saisons. Les gars de Donetsk n'ont pas fait de détails, puisqu'ils se sont adjugé le titre à quatre journées de la fin en battant Zorya , actuellement troisième au classement, sur le score de 3-2. Et Donetsk a failli gâcher sa fête bêtement, puisque le Shakhtar menait 3-0 à l'heure de jeu avant d'encaisser deux buts.Et comme les choses sont bien faites, le Dynamo Kiev devrait terminer deuxième. Autre conséquence de ce titre, le Shakhtar Donetsk jouera la phase de poules de la prochaine Ligue des champions.