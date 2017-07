Le Sénégal suspend toute manifestation sportive

TD

L'incident avait eu lieu pendant la finale de la Ligue sénégalaise de football, le samedi 15 juillet dernier. L'affaissement d'un mur du stade Demba-Diop de Dakar, au moment où les spectateurs tentaient d'en sortir après la rencontre entre Ouakam et Mbour, avait entrainé la mort de huit personnes et 88 blessées, selon l'agence officielle APS.Ce dimanche, le président de la République du Sénégal , Macky Sall, s'est déclaré «» par ces incidents, tout en annonçant la suspension de toutes les manifestations sportives et culturelles du pays jusqu'aux élections législatives du 30 juillet prochain.Un communiqué, délivré par la police, défend également ses hommes contre les accusations de carences en matière de sécurité dont ils sont victimes. Cette dernière est en effet accusée d'avoir retiré ses hommes d'une zone séparant les deux camps de supporters. «énonce le communiqué.Pour rappel, des jets de pierre des supporters de l'US Ouakam avaient engendré un vent de panique côté Mbour, que la police locale avait tenté d'endiguer à coup de gaz lacrymogènes. L'effondrement simultané d'un pan de mur du stade, construit dans les années 1960, avait alors été à l'origine du drame.