Le Sénégal remporte le premier choc

Redoutable d'efficacité, le Sénégal a battu la Tunisie 2-0 et prend la tête du groupe B. Les Aigles de Carthage ont tout donné, en vain.

0

Les Sénégalais efficaces

Les Tunisiens mal payés

Par Florian Lefèvre

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La dernière fois que les Lions de la Téranga avaient posé leurs griffes sur les Aigles de Carthage, Sadio Mané n’était pas né, la majorité de ses coéquipiers non plus. Le sélectionneur, Aliou Cissé, lui, avait treize ans. C’était en juillet 1989. Depuis, le Sénégal restait sur dix matchs sans victoire contre la Tunisie , dont un certain quart de finale de la CAN 2004 à Radès. Cette série a pris fin ce dimanche soir, dans la chaleur du stade de Franceville. Avec beaucoup, beaucoup de réussite, les Sénégalais ont vaincu leur bête noire. «» , annonçait le capitaine sénégalais Cheikhou Kouyaté. Une finale ? Peut-être le 5 février prochain. Le premier choc de cette Coupe d’Afrique ? À n’en pas douter.Sans Wahbi Khazri , laissé sur le banc en première période, les Tunisiens lancent la première banderille avec une tête d’ Ahmed Akaichi . Quelques minutes plus tard, l’attaquant évoluant au club saoudien du Ittihad FC, encore lui, dégaine une lourde frappe au ras du montant. Mais, entre temps, le Sénégal a ouvert le score. La faute à ce jardinier de Aymen Abdennour qui a la bonne idée de sortir le sécateur en pleine surface de réparation. Sadio Mané ouvre son pied sur penalty, 1-0. La suite, c’est un corner millimétré de Keita Baldé et Kara Mbodji qui surgit comme un frelon au milieu de la surface : sa tête décroisée froisse les filets pendant qu'Ali Mathlouthi bouffe le poteau, 2-0. Le Sénégal aurait même pu plier l’affaire avant la pause si Sadio Mané, seul au milieu de la surface, avait profité de cette relance désastreuse de Syam Ben Youssef Si les Aigles de Carthage ont vendangé en première période, alors le deuxième acte est un grand cru en la matière. Il y a cette percée de Naïm Sliti , cette triple occasion Msakni-Akaichi-Sliti, ce corner direct de Khazri dégagé in extremis, ce dégagement manqué de Kara Mbodj qui s’écrase sur le poteau, cette tête de Youssef Msakni sur corner qui aurait peut-être trouvé le cadre si le milieu ne s’était pas gêné avec Aymen Abdennour , ce tir enfin cadré de Youssef Msakni signalé hors-jeu. Mais rien ne voulait rentrer pour les hommes de Henryk Kasperczak . La baraka était sénégalaise, elle aurait d'ailleurs été totale si ce centre-tir du Messin Ismaïla Sarr avait fini sous la barre au bout d'un contre sénégalais. 2-0, le Sénégal prend la tête du groupe et aura l'occasion de se qualifier dans quatre jours face au Zimbabwe . L' Algérie (tenue en échec 1-1) attend la Tunisie pour un match déjà couperet.