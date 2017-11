Le Sénégal composte son billet pour la Coupe du Monde

1

Le Sénégal est de retour !Absents de la Coupe du Monde depuis 2002, les Lions de la Teranga se sont bougés pendant cette campagne de qualification. Placé dans un groupe D relevé sur le papier avec le Burkina Faso et l'Afrique du Sud, le Sénégal a écrasé la concurrence et décroché son billet pour le Mondial 2018 en Russie.En déplacement hier sur le terrain de l'Afrique du Sud, dernière du groupe, les joueurs d'Aliou Cissé ont poursuivi leur série d’invincibilité avec une victoire pleine de réalisme (0-2). Un but rapide de l'ancien messin Diafra Sakho (12e) et un csc du pauvre Mkhize (38e) ont permis au Sénégal de rejoindre l'Egypte et le Nigéria en tant que représentants de la zone Afrique.Depuis le temps qu'on attendait des successeurs à Papa Bouba Diop and co !