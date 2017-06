Le sélectionneur du Qatar démissionne

AH

Fausser compagnie.Nommé en septembre 2016, Jorge Fossati a présenté sa démission de son poste de sélectionneur du Qatar ce mardi. Une décision d'autant plus surprenante qu'elle intervient au terme d'une belle victoire des siens trois à deux face à la Corée du Sud . Une performance qui ne laisse qu'un infime espoir de qualifications pour le Mondial 2018 aux Qataris, à six points de la deuxième place.À 64 ans, Jorge Fossati n'a pas donné d'explications quant à sa démission. L'échec des éliminatoires pour la Coupe du monde 2018 pourrait en être une. L'Uruguayen attend toutefois que la Fédération accepte son départ.Avec sept passages de moins d'un an dans les pays du Golfe, on se demande ce qui y attire Fossati.