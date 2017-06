Le sélectionneur du Portugal est pour la vidéo

FL

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

On joue la 21minute du match Portugal-Mexique, ce dimanche soir, lors de la première journée du groupe A de la Coupe des Confédérations. Pepe célèbre l'ouverture du score du Portugal avec ses coéquipiers. Une joie éphémère. Quelques instants plus tard, l'arbitre argentin Néstor Pitana décide d'annuler le but pour un hors jeu au début de l'action.Finalement, le Portugal et le Mexique ont fait match nul 2-2. Interrogé sur l'action litigieuse du but refusé à l'issue de la rencontre, le sélectionneur du Portugal, Fernando Santos, s'est prononcé en faveur de l'assistance vidéo.» , a-t-il lancé dans des propos rapportés par l'AFP.Reste qu'une nouvelle fois, l'assistance vidéo nous a offert un grand moment de flottement. Tout ça pour attendre la décision de deux types dans une camionnette