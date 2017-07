Le sélectionneur du Mexique privé de Gold Cup

AH

Au piquet !Auteur de propos injurieux et véhéments lors de la petite finale de la Coupe des confédérations perdue face au Portugal Juan Carlos Osorio a été sévèrement sanctionné par la FIFA. Le sélectionneur de la Tri a écopé de six matchs de suspension, plus une amende de 4500 euros.Furieux après un penalty non sifflé pour le Mexique en fin de match, le Colombien s'était quelque peu emporté sur les officiels. Expulsé, il a assisté à la défaite des siens en prolongation depuis les tribunes. Une réaction un peu con pour une petite finale de Coupe des confédérations, sachant que sa suspension le prive de la Gold Cup qui démarre aujourd'hui aux États-Unis, et dont le Mexique est tenant du titre. Pas malin.