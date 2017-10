Le sélectionneur des Etats-Unis l'a mauvaise

192

Le soccer US, c'était mieux avant.En perdant inexplicablement face à la modeste équipe de Trinité-et-Tobago (2-1), les Etats-Unis ont laissé filer la qualification pour le Mondial et finissent 5des CONCACAF. L’échec énorme a délié la langue du sélectionneur américain, Bruce Arena , dans les colonnes de, fulmine le technicien, avant de s’en prendre encore un peu plus à ses joueurs.» , éructe-t-il très amer.Bruce pas du tout puissant.