Le sélectionneur camerounais sans contrat depuis huit mois

LG

Le Code du travail vu par la Fédération camerounaise de football.Le sélectionneur du Cameroun, Hugo Broos , a affirmé pendant une conférence de presse qu’il n’avait plus de contrat de travail depuis février 2017, date de sa victoire à la CAN avec le Cameroun. «» , a-t-il confirmé lundi.Afrik-Foot, site spécialisé dans le foot africain, fait ensuite savoir que les relations entre le Belge et les autorités sportives camourenaises seraient de plus en plus tendues, Broos pointant du doigt un manque de professionnalisme certain.Que Hugo Broos se rassure, l'échec du Cameroun à se qualifier au Mondial 2018 a certainement clarifié son avenir, loin des Lions indomptables.