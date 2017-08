Le scoop de Thomas Meunier

AH

Après avoir joué avec les nerfs des supporters parisiens pendant le feuilleton Neymar Thomas Meunier récidive.Adepte des tweets ironiques, le défenseur belge du PSG s'est une nouvelle fois illustré aujourd'hui sur son compte perso. Après avoir annoncé en début d'après-midi qu'il dévoilerait un gros scoop à 17h, alors que son nom circule du côté du Real Madrid , Meunier a une nouvelle fois trollé la planète foot.Et doublement, puisque d'une, le joueur ne s'envole pas pour le Real, et de deux, il se prononce sur l'avenir de Serge Aurier . Le défenseur belge a ainsi parodié le tweet viral de Piqué «» avec une photo de lui et l'égérie de Périscope. Ardemment courtisé par Manchester United et l' Inter Milan , Aurier est plus que jamais sur le départ du PSG