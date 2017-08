Le SC Bastia a obtenu le report de ses premiers matchs de National 3

1

Nouveau départ.De sa relégation sportive en Ligue 2 à sa dégringolade administrative à cause de ses nombreuses dettes, le Sporting Club de Bastia est tombé en National 3 (le 5échelon national). Il débutera finalement sa saison le 10 septembre prochain face à Propriano à l'occasion du 3tour de la Coupe de France . Avec un budget enfin validé, les Bleus ont obtenu un (nouveau) report pour la rencontre de championnat contre le FC Bastia -Borgo.Si Gary Coulibaly Romain Achilli et Anthony Derouard viennent renforcer l'effectif - les trois premiers sont des anciens de la maison, le quatrième a évolué au CA Bastia -, ce ne sera pas le cas de Toifilou Maoulida . «» , a justifié l'homme aux bandelettes sur son compte Facebook.Par ailleurs, à la suite des incidents qui avaient émaillé la rencontre Bastia-Lyon la saison dernière, le club bastiais a toujours un match de suspension à purger à huis clos hors de ses bases et devra se trouver un terrain provisoire pour la réception de l'US Pontet Avignon, le 16 septembre.La renaissance du Sporting pourra alors commencer.