Le Saïd du sifflet

Arbitre du Rennes-Monaco de samedi soir, Saïd Ennjimi a mis fin ce week-end à plus de vingt-cinq ans passés avec un sifflet dans le bec. Le tout juste avant de retourner vivre pleinement sa nouvelle fonction de président de la Ligue Nouvelle-Aquitaine, mais sans lâcher quelques tacles à l'actuelle direction de l'arbitrage français. Confessions d'un homme en colère contre le système.

Limoges, Vautrot et l'école de la vie

« On veut désormais former plus de robots que d'hommes »

Cahuzac, Hantz et les nuits blanches

Par Maxime Brigand

Tous propos recueillis par MB.

Pour se remettre dans le rythme, il s'était offert deux échauffements en Ligue 2, un coup à Sochaux, un autre à Laval, histoire de mettre fin à un peu moins de cinq mois d'abstinence. Puis, la sortie, la «» et cet instant où tout s'arrête, où l'on «» . Luxe de la tradition, Saïd Ennjimi aura eu la chance de choisir sa dernière scène. Rennes, le Roazhon Park et donc le dernier tour de piste d'un champion de France sacré quelques jours plus tôt, venu en Bretagne pour s'offrir une dernière fête (3-2). Comment préparer sa dernière fois ? «» Un truc qu'on ne peut pas contrôler même si l'on voudrait que tout ce bordel ne s'arrête jamais. «» , souffle Ennjimi qui a vu une haie d'honneur se former devant lui au moment de couper son sifflet. Depuis, il a déjà repris la route, a renfilé son costume tout frais de président de la Ligue Nouvelle-Aquitaine et jette qu'avec lui, mais aussi Stéphane Lannoy et Lionel Jaffredo partis eux aussi du système au bout du week-end, c'est une «» .Cette génération serait celle des hommes, avant tout. Au départ, Saïd Ennjimi ne se rêvait pas forcément arbitre, mais a rapidement compris qu'il ne pourrait pas taper plus loin qu'en DH alors qu'il cavalait comme un milieu bosseur à Limoges. Il est arrivé en France à l'âge de deux ans après avoir pointé son nez à Casablanca. Direction le quartier Pierre-de-Coubertin, dans la capitale du 87. «, replace-t-il.» Saïd Ennjimi a alors dix-sept ans et parle de l'arbitrage comme d'une passion, pas d'un boulot. «Pour lui, ce sera dans la comptabilité – il est aujourd'hui expert-comptable et possède également un DESS Droit, Économie et Gestion du Sport –, mais aussi dans la gestion d'une verrerie-miroiterie, Vitres et Verre, qu'il a reprise en 2014. Au moment d'évoquer ses débuts, Saïd Ennjimi dessine d'abord la figure tutélaire de la légende Michel Vautrot – deux fois élu meilleur arbitre du monde à la fin des années 80 – et dont il parle avant tout comme d'un manque : «La mise à l'écart de Vautrot date du début des années 2000. Depuis, l'arbitrage français est plus ou moins un bordel constant. Mais, pour Ennjimi, les débuts seront aussi marqués par des matchs arbitrés «» avant de gravir les échelons : «» Cette carrière d'arbitre va d'ailleurs changer la sienne, notamment dans ses affaires. «» , image-t-il. Et, Ennjimi, «» , a vu le système se renverser.Pourquoi s'arrêter alors qu'il n'a finalement que quarante-trois ans ? Les raisons sont multiples. La première : Saïd Ennjimi a été élu en janvier dernier président de la Ligue Nouvelle-Aquitaine. «» Puis, la seconde : «» Oui, Ennjimi est avant tout un homme en colère contre la Direction technique de l'arbitrage (D.T.A.), dirigée par l'ancien arbitre Pascal Garibian. Il s'explique : «Là se cache le cœur de la réflexion de Saïd Ennjimi, touché en plein cœur par une sombre affaire de maillots après un OM-Lorient en 2015 . Il se dit encore «» par cette histoire et victime d'une «» . «» , complète-t-il. Sur le terrain, Ennjimi a toujours eu la réputation d'être un bon arbitre, proche des joueurs, juste, mais avec son caractère, c'est normal. «, poursuit-il.» Cette histoire est terminée, une autre s'ouvre, loin des erreurs qui pouvaient conduire à «» ou de ce premier match de Ligue 1 dirigé à 32 ans. Un Metz-Le Mans, au bout duquel Frédéric Hantz était venu «» . Ennjimi s'en va, avec le regret d'une «» qui dégage – «» – et avec lassitude face à un milieu arbitral qu'il juge dénaturé jusque dans la remise du dernier trophée UNFP. Avec lui, c'est donc bien une génération qui défile dans un contexte où la communication est devenue quasiment inexistante.