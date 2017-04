Le roi David est courtisé

L'arrivée de David de Gea au Real Madrid est de nouveau d'actualité, au moment où des médias anglais annoncent que United ne le retiendrait pas en cas de belle offre. Deux ans après le fiasco du fax arrivé deux minutes trop tard, le gardien espagnol s'apprête peut-être à rejoindre sa ville natale.

Keylor le dindon

Les épiciers

C'est prévu, écrit, annoncé, programmé. Un jour, David de Gea sera le gardien du Real Madrid. Un transfert qui, comme souvent avec le Real, dépend au moins autant d'une logique sportive que d'un caprice présidentiel, et qui aurait déjà dû être acté il y a deux ans. Sauf qu'au mercato 2015, derrière leurs grands airs d'institutions iconiques et intouchables, Manchester United et le Real avaient fait hurler de rire la planète entière en ratant la transaction à cause d'un fax arrivé deux minutes trop tard. «» dit l'adage, et les deux clubs n'avaient pas été foutus de s'envoyer les papiers nécessaires avant la clôture du mercato fixée le 31 août à minuit pile. Un gag, une bourde digne d'un étudiant flemmard dont l'amende dans le métro finit majorée parce qu'il la laisse traîner depuis trois mois. Le Real avait à l'époque publié un communiqué assez dingue, dans lequel il se dédouanait de toute erreur en pointant United du doigt, et où on pouvait lire le déroulement du processus minute par minute. Tout commence par «» Ensuite, la course à l'imbroglio semble inarrêtable. «» précise le texte, avant d'enchaîner : «» , puis «» . Et au moment où le suspense est insoutenable, patatras : «Ce scénario n'est pas celui d'un mauvais épisode de Jack Bauer, et sort bel et bien du communiqué officiel qu'a publié la Maison-Blanche le 1septembre 2015 après s'être rendu compte que De Gea n'était pas dans l'avion pour Madrid. Avec dans le rôle du dindon de la farce le pauvre Keylor Navas, qui sortait d'une première saison au Real où il n'avait pas beaucoup joué en tant que doublure de Casillas, et qui aurait dû servir de monnaie d'échange. À l'époque, le Costaricien n'avait pas hésité à raconter aux médias cette scène inimaginable de lui patientant à l'aéroport en attendant de partir vers Manchester, sans que personne ne l'informe de rien, et qui avait attendu que les heures passent : «» Deux ans plus tard, les choses semblent mieux embarquées. Le mercato est encore loin, mais le Real veut un nouveau gardien et la presse croit savoir que Mourinho et Manchester ne s'opposeraient pas au départ de De Gea si la somme proposée était satisfaisante. Les planètes sont-elles enfin alignées ? Les médias qui gravitent autour du dossier sont persuadés que oui.Le souci, c'est que les médias en question sont loin d'être les plus fiables, et ont chacun dix versions différentes des faits. En début de semaine, c'est le bidonqui affirmait que le Real était prêt à claquer 71 millions pour De Gea. Dans le même temps,faisait sa une sur le gardien espagnol et jurait que son salaire en Angleterre – 12 millions d'euros annuels – pourrait être un frein. Quelques semaines plus tôt, leavait déjà proposé uneoù l'on pouvait voir De Gea, mais aussi Courtois, qui était entré dans la valse des goals pistés par les. Au milieu de cette foire, l'ajoutait que le Real pourrait sacrifier Toni Kroos dans l'échange, tandis que Sky Sports jurait que Courtois avait la priorité des Madrilènes. Bref, un foutoir où les petits comptes d'épiciers se mélangent aux. De façon plus sérieuse, on sait que Navas n'est pas intouchable au Real, et qu'il ne l'a d'ailleurs jamais été. Sportivement, Zizou n'a pas forcément à se plaindre, même si son portier n'est pas une assurance tous risques. Mais ce que veut Pérez, comme d'hab', c'est du rutilant, du m'as-tu vu. S'il est né et élevé à Madrid comme l'est De Gea, c'est encore mieux. Et si en plus il a été formé chez les rivaux de l'Atlético et qu'il y a moyen de les faire rager, c'est tout bénéf'. En plus, son agent se nomme Jorge Mendes... Bref, De Gea est le candidat idéal, et entrerait un peu plus dans le costume du nouveau Casillas après lui avoir pris la place en sélection. Leest parfait. Et pour le remplacer à Manchester, là aussi la presse a tout un tas d'idées plus ou moins farfelues, allant de Lloris à Samir Handanovič. Éternel frisson du mercato, la valse des gardiens semble bien engagée pour le cru été 2017. Reste à ne pas se décider deux minutes trop tard.