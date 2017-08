RR

Écrasé au Camp Nou par le Real Madrid pour le match aller de la Supercoupe d’ Espagne (1-3), le FC Barcelone sait que la tâche s’annonce compliquée au Santiago Bernabé u.D’autant plus que lesdevront faire sans Andrés Iniesta . Le site du club catalan a en effet annoncé que le milieu de terrain espagnol serait forfait pour le match retour à Madrid. Le Barcelonais aurait un pépin à la cuisse droite et ne sait pas encore combien de temps il sera indisponible.Tant que Sergi Roberto est là, laest toujours possible.