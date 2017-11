Le record de buts du PSG lui ouvre-t-il la voie du succès ?

Grâce à une nouvelle avalanche de buts face au Celtic (7-1), le Paris Saint-Germain est devenu l’équipe la plus prolifique d’une phase de poules de Ligue des champions. Un gage de réussite pour la suite de la compétition ?

Marquer beaucoup, ça aide

Un cocktail inédit

Il ne fallait « que » quatre réalisations au PSG pour égaler le record établi l’an passé par le Borussia Dortmund du plus grand total de buts en phase de poules d’une Ligue des champions (21). Mais avec sa moyenne depuis le début de la compétition (4,25 par match) et deux rencontres à jouer, ce n’était qu’une question de minutes. Il en aura fallu 35 au trio Neymar -Cavani-Mbappé pour faire entrer Paris dans l’histoire.Jusqu’ici, cinq formations avaient réussi l’exploit d’atteindre les vingt unités en six matchs, avec par la suite des fortunes diverses. Le Manchester United version 1998-1999 fut le premier, emmené par une doublette Andy Cole- Dwight Yorke mise sur orbite par David Beckham. Passé in extremis en quart de finale à la faveur d’un système qui sélectionnait à l’époque les meilleurs deuxièmes pour la phase à élimination directe, Man U l’avait emporté en cumulé 3-1 en quart, 4-3 en demie, puis 2-1 en finale face au Bayern Munich au bout du « Fergie Time » et d’un des scénarios les plus dingues de l’histoire du foot. Ou quand l’attaque a le dernier mot sur la défense.Il faudra attendre treize ans pour que ce record soit égalé par le Barça de Leo Messi, qui n’encaisse dans le même temps que quatre pions en six sorties. Les Catalans font tourner la machine à plein régime en huitième avec 10 buts en deux matchs, mais s’inclinent finalement de justesse en demi-finale contre Chelsea. La formule grosse attaque-grosse défense va plus loin dans la démonstration deux ans plus tard, avec un Real Madrid qui étrille tous ses adversaires en phase de poules (20 buts) comme en phase finale (21 buts). Portés par Cristiano Ronaldo , les Madrilènes disposent 4-0 du Bayern en demi-finale retour avant de marquer trois buts en une seule mi-temps de prolongation à l’Atlético pour s’adjuger la coupe aux grandes oreilles. Marquer beaucoup, ça aide beaucoup.Mais défendre également : si le Borussia Dortmund avait offert à l’Europe la démonstration d’une puissance de feu inédite l’an passé, ses neuf buts encaissés en phase de poules ne laissaient rien présager de bon pour la suite des hostilités. C’est Monaco qui sanctionna les Allemands dès les quarts de finale avec un total de 6-3 sur leurs deux confrontations.Le cinquième et dernier membre du « club des vingt buts » montre qu’une attaque de folie est précieuse, mais parfois insuffisante. L’an passé, Barcelone était sorti de son groupe avec 20 buts marqués – dont 14 pour la MSN, un de moins que la MCN cette année – et quatre encaissés. La formation de Luis Enrique s’était fait un malin plaisir de démontrer qu’une force offensive peut sortir une équipe de n’importe quelle situation, à la faveur d’unehistorique face au PSG.prouvant par ailleurs que les chiffres ne sont que peu de choses. La défaite contre la Juve en quarts, au terme d’une double confrontation cadenassée par les Turinois, prouva que même la plus belle attaque du monde a ses limites.L’extraordinaire forme offensive du PSG n’est donc en rien gage de réussite, mais c’est un gros avantage, surtout parce qu’elle est combinée à une défense qui a laissé le ballon transpercer ses filets pour la première fois ce mercredi soir. Un cocktail inédit, qui a de quoi emmener le club de la capitale très loin.