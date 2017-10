Le Récap "Semaine Internationale" de la #SOFOOTLIGUE

Vous l'attendiez, il est là. Voici le récap de la semaine internationale de la toujours aussi sublime #SoFootLigue. Avec au programme cette semaine, un changement de leader et un gros pick à 210 points.

1

Le tableau d’honneur

Le pick en bois

Le golden pif

On se tient au jus

» C'est officiel, l'équipe de France est qualifiée à la Coupe du monde 2018, et Johnny Hallyday est confiant, les Bleus vont la gagner. Mais vous, vous n'avez même pas regardé l'équipe de France, préférant vous concentrer sur la rencontre Grèce Gibraltar pour être sûr que votre pari vous rapporte des points. Et vous avez eu raison, car vous avez sûrement plus vibré que ceux qui se sont endormis devant la bande à Deschamps. Pour ceux qui veulent aussi s'enflammer sur des matchs en bois, c'est gratuit et c'est ici que ça se passe : http://fantasy.sofoot.com C'est la question que tout le monde se pose depuis une semaine.domine-t-il toujours le classement général ? Eh bien non. Fin connaisseur des équipes nationales,de la teama parfaitement géré sa semaine internationale et s'installe sur le trône pour trois petits points. En revanche, il va falloir revoir l'orthographe, car on dit Les PimpS.Mais le vrai maître de la semaine internationale se nommede la teamqui en a profité pour récolter 342 points. On dit merci qui ? Merci Pyry Soiri qui a égalisé pour la Finlande face à la Croatie dans les arrêts de jeux et qui a permis àde remporter 150 points.» Lesdominent encore et toujours le classement par équipes. Alors comme le ferait Jean-Michel Aulas avec le PSG , nous allons féliciter les, leaders de l'autre championnat.Neuf matchs, neuf victoires. Tel était le bilan de la Suisse durant ces qualifications avant ce déplacement au Portugal . Autant dire que beaucoup d'entre vous ont été attirés par cette jolie cote de 6,5. D'autant plus que les Suisses n'avaient besoin que d'un nul pour se qualifier directement à la Coupe du monde. Sauf que les Portugais ont décidé de s'éviter, pour une fois, les barrages et se sont imposés tranquillement 2 à 0. Et vous dans tout ça ? Eh bien vous avez pris 0 point aussi.Cinquième du groupe G avec seulement 7 points en huit journées, la Macédoine se déplaçait chez des Italiens, obligés de l'emporter pour espérer encore se qualifier directement à la Coupe du monde. Autant dire qu'il fallait être un peu fou pour miser sur des Macédoniens et leur attaquant vétéran Goran Pandev . Et pourtant, en égalisant en fin de match, Aleksandar Trajkovski a permis aux plus fêlés d'entre vous de remporter 210 points. Comme quoi la folie a du bon parfois.