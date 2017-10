Le Récap "Ligue des Champions" de la #SOFOOTLIGUE

Vous l'attendiez, il est là. Voici le récap de la semaine internationale de la toujours aussi sublime #SoFootLigue. Au programme cette semaine, le retour de la Ligue des Champions, un leader qui prend le large et des nouvelles de Mickaël Poté.

Le tableau d’honneur

Le pick en bois

Le golden pif

On se tient au jus

Clique ici pour jouer

SO

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

» Finis les Lettonie Liechtenstein et autres Kazakhstan Arménie . La semaine internationale est à présent terminée et on peut oublier le nom de ces sélections pendant un an et le retour des qualifications à la Coupe d’Europe. Désormais, place à la Ligue des Champions et aux Real- Tottenham Manchester City -Napoli et Chelsea AS Roma qui ont quand même plus de gueule. Des affiches que vous n’avez même pas regardé, préférant vous extasier devant l’ APOEL Nicosie face au Borussia Dortmund car vous aviez misé sur les Chypriotes. Pour ceux qui veulent aussi sauter de joie sur un but de Mickaël Poté, c’est là que ça se passe : http://fantasy.sofoot.com C’est ce qu’on appelle ne pas profiter des erreurs de ses adversaires. Leader depuis la semaine dernière,, de la team, a vécu une semaine européenne compliquée, malgré la victoire du Paris Saint-Germain, mais grâce aux erreurs de ses poursuivants, il continue sa course en tête. La chance du champion ?Lui, n’est pas dans le TOP 10, ni même dans le TOP 50, maisde la teammérite sa place dans ce récap. Déjà car son nom est sympathique, mais surtout car il possède la meilleure moyenne par match de tout le circuit avec 31,2 de points en moyenne. À ce rythme-là,va vite quitter sa 84place pour aller plus haut, comme Tina Arena.Savez-vous comment dit-on Paris Saint-Germain dans la langue de la SoFoot Ligue ? Et bien cela se prononce. Comme les Parisiens en Ligue 1, lesrègnent en maître sur le classement général par équipes. Et personne ne semble pouvoir les arrêter. Attention à ne pas être sanctionner par le fair-play financier quand même.Qui connaissait réellement le Qarabağ FK avant cette Ligue des Champions ? Pas grand monde. Et puis déjà, comment un pays comme l’ Azerbaïdjan , se retrouve à jouer en Europe alors que le pays est situé en Asie. Finalement peu importe, ce qui est sûr, en revanche, c’est que Qarabağ a accroché l’ Atlético de Madrid et ceux qui avaient parié sur la bande à Antoine Griezmann se retrouvent avec un vilain score de 6 points. Et sinon, les cheveux Grizou on en parle quand ? Dortmund et le Real Madrid , voici les trois colocataires de l’ APOEL Nicosie dans ce groupe H de Ligue des Champions. Autant dire que les Chypriotes s’attendaient à finir leur saison fanny après avoir débuté par deux défaites 3 à 0. Mais c’était sans compter sur le talent de Mickaël Poté qui permet à l’ APOEL de gratter un match nul. Un résultat qui ne surprend pas les supporters de Clermont , Cannes et Nice qui ont, dans le passé, profité du talent de Mickaël Poté. Une connaissance de la Ligue 1 et de la Ligue 2 qui leur rapporte 80 points bien mérités.Pour suivre au quotidien les infos, les récaps et les vannes de la SOFOOT LIGUE, allez voir le MOT DIÈSE #SOFOOTLIGUE toutes les 5 minutes, c'est un ordre.Pour toute question ou conseil sur le fonctionnement du jeu, il existe une discussion sur le forum , mais vous pouvez aussi nous contacter dans les commentaires de cette news.Si vous avez débusqué un bug, shootez vos emails àVous pouvez suivre le compte Twitter de la SOFOOT Ligue pour avoir des infos sur les calculs de points, les meilleurs picks, sur les bugs et leurs corrections, etc. Donc à vos oiseaux bleus.Rappel : toutes les infos, les règles, le tuto d'utilisation du jeu sont à retrouver dans cette news Bons picks les dingues.