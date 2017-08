Le récap "Indigné" de la #SOFOOTLIGUE

Cette semaine, on fait le point sur vos picks, sur vos points et sur le #mercatoGate / #sflgate qui en a indigné plus d'un.

Le tableau d'honneur

Qd le fair-play financier n'est pas respecté et que @sfl_sofoot ne fait rien pour empêcher ceux qui se battent loyalement de se faire avoir. pic.twitter.com/OcrQHG4ZXx — Se Queda FC 🏆⚽️ (@Team_SeQuedaFC) 24 août 2017

Ceci étant dit, plusieurs points sont à aborder:

Tout d'abord, il faut garder à l'esprit que ce mercato de la team Topains 63 fait débat, mais il respecte totalement les règles initiales que nous avons choisies pour la #SOFOOTLIGUE. En ce sens, nous ne pourrons effectuer aucun changement rétroactif sur ce sujet. C'est le jeu.







Nous sommes partis sur un lot de règles pour le jeu, nous nous y tenons donc, même si force est de constater qu'elles ne sont pas optimales. Nous assumons les critiques des internets.





Ceci étant dit nous ne sommes pas dénués de bon sens: Notre but n'est pas de dégoutter les joueurs à cause de règles mal pensées. Du coup sans pouvoir annoncer quoi que ce soit dès aujourd'hui, il est clair qu'un nouveau système de gestion du mercato, avec d'autres règles et des gardes fous, doit être mis en place prochainement. En attendant, une limite va être mise en place: on ne pourra désormais plus recruter plus d'un joueur du top 1000 par mois. Plusieurs d'entre vous ont déjà proposé d'autres idées, n'hésitez pas à le faire ici, sur Twitter ou sur le forum. On prend !



Le pick en bois





Note pour plus tard: les Spurs qui accueillent à Wembley une team coachée par un mec en plein conflit avec son président - et qui a des implants en plus - à savoir Chelsea, et ben c'est un pick pourlingue.



Le golden pif





Alors Saint Truiden, c'est ce club nommé aussi Saint Trond que tu voyais parfois passer dans les pages noir et blanc de France Football avant l'internet. Cette équipe a fait gagner 98 points à 16 gros malins. Golden pif pour eux.



Tenez, voilà la page wikiédia de ce club dont vous ignorez tout, mais qui vous aura tant fait rêver dans cette #SOFOOTLIGUE.





Nouveautés On a fait évoluer le dashboard, et c'est pour votre bien: désormais l'heure de cloture du deck varie en fonction de l'horaire du premier match de la journée (une façon de mieux gérer les match à 14h, 17h, 20h ou 21h). L'heure de cloture est indiquée pour chaque deck, donc vous ne serez pas perdus.







