Le récap "Gros pick" de la #SOFOOTLIGUE

Vous l'attendiez, il est là. Voici le récap de la semaine de la toujours aussi sublime #SoFootLigue. Avec au programme cette semaine, un changement de leader et un gros pick à 195 points.

Le tableau d’honneur

Le pick en bois

Le golden pif

On se tient au jus



Il l'a fait. Alors que se voyait déjà en haut de l'affiche jusqu'au bout de la saison, de la team lui est passé devant cette semaine. Et il/elle peut remercier sa connaissance du championnat néerlandais. Car, trouver la victoire du Vitesse Arnhem sur la pelouse de l' Ajax Amsterdam , c'est costaud. Les semaines se suivent et se ressemblent pour les. Tactiquement bien en place, efficaces face au but, ils continuent de régner sur le classement par équipe. Attention tout de même aux qui reviennent fort. Mention spéciale à la qui retrouve le TOP 10. Quatre matchs, trois victoires, une défaite face au Real Madrid , tel était le bilan de la Real Sociedad avant son déplacement chez le promu de Levante . Autant dire que ce pick s'annonçait comme une valeur sûre. Sauf que les Basques se sont mangé un vilain 3 à 0, et 925 d'entre vous se sont retrouvés avec 0 point. Consolez-vous, depuis, le Real Sociedad a encore perdu face à Valence. Karma. Le Real Madrid qui pouvait battre le record de Santos, Cristiano Ronaldo qui disputait son premier match de Liga, Ryad Boudebouz sur le banc, tous les feux étaient au vert pour que les écrasent le Betis . 850 frappes dans les gants d' Antonio Adán et une contre-attaque plus tard, le Real Madrid est au tapis et 20 d'entre vous exultent des 195 points gagnés.