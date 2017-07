Le récap du premier week-end de la #SOFOOTLIGUE

La SOFOOT LIGUE, le jeu de fantasy football de SO FOOT, a connu ce week-end son baptème du feu. Passons en revue les meilleurs picks, les stratégies et les équipes qui se sont fait des kifs picks.

Le tableau d'honneur

Le pick en bois

Patrik Eler, premier match et premier but de la saison ... 😲😍 pic.twitter.com/DEkL0HPXGT — Fans Of Nancy (@asnlfans) 28 juillet 2017

Le golden pif

On a commencé calmement la http://fantasy.sofoot.com ) avec la nouvelle saison de L2, le Trophée des champions, l’Euro féminin et le championnat Belge. Pour le lancement, vous étiez quand même plus deà faire voss. Bravo à vous. Et on a déjà atteint le chiffre satanique de. Coïncidence ? Je ne crois pas.Premiers ex-æquo du classement général avec 166 points (55 point par, s'il vous plaît),(de la) et(de la team).Le leader du classement par équipe est la teamavec 683 points. Bravo à «» et ses suaves acolytes.Un club relégué de L1 qui se déplace sur le terrain d’un club qui s’est sauvé en L2 via des barrages... On pouvait se dire que Nancy allait marcher sur Orléans. Et bien non. Vous marquez 5 points pourlingues, et c’est la déprime. Seule lueur d’espoir : le but qui permet de marquer 5 points est une grosse patate qui défoule. C’est toujours ça.Alors, comment expliquer unaussi naze ? (sachant que ces 5 points sont les seuls que tu as gagnés depuis le début du jeu, dur).Comment ne pas parler de ceux qui ont choisi de miser sur Mouscron? Avec une cote de 6.5, le "Royal Excel" est allé battre Ostende à la maison. 70pts dans la musette. Bravo donc àet tout ses petits camarades pour ce bonIl faut dire que la victoire des Hurlus sur les côtiers était super dure à pronostiquer.Vous l’avez sans doute constaté, il y a eu quelques bugs sur le calcul des points – mais tout est rentré en ordre depuis. Pour ne pas vous faire de frayeurs, sachez que, et. Donc pas la peine de faire f5 sur le dashboard de la SOFOOTLIGUE comme un taré à 4h du mat. Va te coucher bordel.Pour suivre au quotidien les infos, les récaps et autres vannes de la SOFOOT LIGUE, allez voir le MOT DIÈSE #SOFOOTLIGUE toutes les 5 minutes, c'est un ordre.Pour toute question ou conseil sur le fonctionnement du jeu, il existe une discussion sur le forum mais vous pouvez aussi nous contacter dans les commentaires de cette news.Si vous avez débusqué un bug, shootez vos emails àVous pouvez suivre le compte Twitter de la SOFOOT Ligue pour avoir des infos sur les calculs de points, les meilleurss, sur les bugs et leurs corrections, etc. Donc à vos oiseaux bleus.Rappel: toutes les infos, les règles, le tuto d'utilisation du jeu sont à retrouver dans cette news Bonsles dingues