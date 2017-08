Le récap de la #SOFOOTLIGUE, épisode 3

Nouvel épisode du récap. Cette semaine, nouveautés, rappels, astuces et mauvais picks de la SOFOOT LIGUE.

Marquer des points en #sofootligue c'est bien, mais vanner ses potes c'est mieux. Découvrez les pick de votre équipe une fois les decks clos pic.twitter.com/qN3WHcun0Y — SOFOOTLigue (@sfl_sofoot) 17 août 2017

Déjà trois semaines de, presque 12 000 joueurs et 900 équipes. on n'est pas mal. Mais il manque encore du monde. Vous êtes sûr d'avoir fait passer le mot à tout le monde ? Le petit cousin, tonton Gégé, votre belle mère vont sûrement kiffer de faire leurs petitschaque semaine. Alors vite vite on leur balance le lien : http://fantasy.sofoot.com Premier du classement cette semaine: Guyjac, de la team(vous l'avez ?) avec 684 points. Merci Burnley Leaders du classement par équipe cette semaine: La teamqui ne lâche rien. Leur joueur le moins bien classé a quand même 337 points, et se surnomme. Classe.À noter que la team SO FOOT , composée de membres de la communauté SOFOOT.com, se classe honorablement 15e. Vous est bons les gars.Pas d'effet Sneijder pour Nice , qui se fait manger, à domicile, par un promu qui aligne un mec de 40 ans. 5 points ok, mais les 5 points de la HONTE.Lequi fait plaisir : Burnley qui va gagner 2-3 à Stamford Bridge Samedi dernier avec une cote de 13 et un doublé de Vokes. BOUM 145 points pour 29 petits malins.Au total, 280 golden pifs ont été distribués sur la semaine. À noter d'ailleurs que. Il s'agit de Daren750, CosmoVitelli, et GuyJac le leader du classement. Belle perf',dans le dashboard, histoire de bien montrer à tout le monde que t'es un mec qui pèse.On continue de tester unsur certaines ligues (pour l'instant, les championnat portugais et Suisses). Fonction toujours en beta donc pour l'instant on continue à se fier aux scores calculés les lendemains des matchs à 8h.Il y adans ton dashboard: Eredivisie (Pays-bas), Serie A ( Italie ).. Et bien d 'autres. Va vite voir !Depuis hier,. Pour trashtalker, donner ou demander des conseils, ou tout simplement pour négocier un transfert dans votre team bancale, il suffit d'aller sur le profil d'un joueur et de cliquer sur "Chatter avec..." :C'est garanti sans écoutes de la NSA.Autre nouveauté :N'oubliez pas que les cotes évoluent chaque jours. Si vous faites vos picks trop en avance, il se peut que vous soyez déçu le jour J de la côte de votre. Tenez-vous le pour dit: la cote de référence est celle qui est affiché dans le dashboard le jour du match.Pour suivre au quotidien les infos, les récaps et autres vannes de la SOFOOT LIGUE, allez voir le MOT DIÈSE #SOFOOTLIGUE toutes les 5 minutes, c'est un ordre.Pour toute question ou conseil sur le fonctionnement du jeu, il existe une discussion sur le forum mais vous pouvez aussi nous contacter dans les commentaires de cette news.Si vous avez débusqué un bug, shootez vos emails àVous pouvez suivre le compte Twitter de la SOFOOT Ligue pour avoir des infos sur les calculs de points, les meilleurs picks, sur les bugs et leurs corrections, etc. Donc à vos oiseaux bleus.Rappel: toutes les infos, les règles, le tuto d'utilisation du jeu sont à retrouver dans cette news Bons picks les dingues