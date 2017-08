Le récap de la #SOFOOTLIGUE, épisode 2

Retour sur la seconde semaine de la SOFOOT LIGUE, le jeu de fantasy football de SO FOOT. Vos premiers choix en Ligue 1, les plus beaux picks, les plus crades, et un classement par équipe très serré.

Le tableau d'honneur

Le pick en bois

Le golden pif

Attention les gars

Du nouveau!

On se tient au jus



Voilà, la http://fantasy.sofoot.com ) vous a enfin permi de faire vos picks en Ligue 1 Conforama. Et depuis hier, on a même vu arriver la première division portugaise. Et vous êtes désormais plus de 10 000 à faire vos petits picks quotidien. On est encore loin du million, donc sortez vous les doigts.Premier du classement général avec 470 points,(de la teamqui est clairement en sous effectif). VOilà un joueur qui a eu du nez en faisant clairement lede la semaine, on en reparle un peu plus bas..Le leader du classement par équipe est la teamavec 2657 points. Talonnée de peu par lesqui ne lâchent rien.Pour la Supercoupe d'Europe, t'as voulu faire le malin en pariant sur ce Manchester United en plein renouveau ? L'armada desemmenée par Lukaku te rapporte 5 pauvres points et la honte ce matin à la machine à café.Franchement, ça fait pas super plaisir taper le record de points de la SOFOOTLIGUE sur une journée - record qui va durer un moment - en faisant sonsur une équipe dont on n'a jamais entendu parler ?Bravo donc aux 43 petits filou qui ont parié sur le Bnei Yehuda Tel Aviv. Le club du quartier de Hatikva a gagné 1-0 sur le terrain du Zénith, avec une cote de 15. Ça laisse rêveur.Vous avez déjà peut-être pris l'habitude de faire tous vos picks 2 semaines à l'avance histoire d'être tranquille. C'est une bonne technique mais sachez qu'il peut arriver que des matchs apparaissent dans les decks pendant votre absence. Ça a été le cas avec les matchs de coupe de la Ligue, ou avec les matchs du championnat Portugais - Pick à faire pour aujourd'hui ! - Nos excuses à ceux qui ont raté des matchs. Restez vigilants !Vous pouvez désormais faire vos picks sur les matchs de Liga NOS, le championnat du Portugal. Alors faites péter les picks sur le CD Tondela ou le Moreirense FC.Nous testons en ce moment un mode livescore: les scores et les points se mettent à jour en temps réel pendant les matchs. C'est une fonction encore en rodage, donc pour l'instant le seul élément viable est le calcul final des points qui est réalise à 8h du matin le lendemain du match.Depuis quelques jours, l'heure de bouclage des picks à évolué. Pour l'instant, nous sommes passés à 14h le jour du match. Mais c'est un élément qui pourrait encore évoluer. Dans tous les cas, pour savoir à quelle heure les picks ferment, il suffit d'aller sur votre dashboard :Pour suivre au quotidien les infos, les récaps et autres vannes de la SOFOOT LIGUE, allez voir le MOT DIÈSE #SOFOOTLIGUE toutes les 5 minutes, c'est un ordre.Pour toute question ou conseil sur le fonctionnement du jeu, il existe une discussion sur le forum mais vous pouvez aussi nous contacter dans les commentaires de cette news.Si vous avez débusqué un bug, shootez vos emails àVous pouvez suivre le compte Twitter de la SOFOOT Ligue pour avoir des infos sur les calculs de points, les meilleurs picks, sur les bugs et leurs corrections, etc. Donc à vos oiseaux bleus.Rappel: toutes les infos, les règles, le tuto d'utilisation du jeu sont à retrouver dans cette news Bons picks les dingues