Le Récap de la #SOFOOTLIGUE: Bilan du mois de septembre !

Ouvrez vos volets, regardez par la fenêtre, il fait un temps pourri hein ? C’est normal nous sommes au mois d’octobre. Les vacances sont désormais bien derrière nous et l’été à laissé place à l’automne. Séchez vos larmes, la fin du mois de septembre a au moins un côté positif, c’est l’heure du bilan du mois de la SoFoot Ligue. Si certains veulent voir leur nom dans le bilan du mois d’octobre, c’est par ici que ça se passe : http://fantasy.sofoot.com Et le gagnant du mois de septembre est...(roulements de tambour)de laavec 1008 points récoltés en un mois dont 405 grâce au Luxembourg face à la France . Costaud champion.de la team(971 points) etdu(951 points) complètent le podium. Quant à lui,de la teamremporte la médaille en chocolat. Une médaille qui lui convient parfaitement vu le nom de sa team.Lui n’est même pas dans le TOP 10 du mois de septembre, mais il s’en moque totalement. Pour la seconde semaine consécutive,de la teamreste en tête du classement général. Une place bien méritée puisqu'il est le premier à avoir complété totalement son étoile synonyme de 15 golden pif à la suite de la victoire de Burnley dimanche. Ou comment commencer son mois d’octobre sur les chapeaux de roue.Et le classement par équipes dans tout ça ? Et bien lessont toujours confortablement installés dans leur fauteuil de leader. Mais attention, lescomptent bien les déloger rapidement de leur trône.Treize ans après cette fameuse finale de Ligue des champions, l’AS Monaco retrouvait le FC Porto . Au stade Louis-II cette fois-ci. Avec un Falcao dans une forme olympique. En face, Porto semble, sur le papier, avoir la plus mauvaise cuvée depuis longtemps. Et pourtant, les Portugais sont venus giflés les Monégasques 3 à 0. Résultat, ceux qui ont misé sur l’AS Monaco récoltent un bon vieux 0. Ça pique.Que tous ceux qui connaissaient le Zorya Lougansk lèvent la main ? Personne ? Alors, comment expliquer que certains d’entre vous ont tenté le pari du club ukrainien sur la pelouse de l’expérimenté Athletic Bilbao ? Peu importe les raisons, ce coup de folie vous a rapporté 195 points et c’est bien là l’essentiel. Soit à peine la moitié du golden pif du mois, celui du Luxembourg face à la France qui rapportait 405 points.