LE RÉCAP DE LA #SOFOOTLIGUE: BILAN DU MOIS DE NOVEMBRE

Vous l'attendiez, il est là. Voici le récap de la toujours aussi sublime #SoFootLigue. Avec, au programme cette semaine, le bilan du mois de novembre, un pick à 110 points et quelques surprises au classement.

5

Le tableau d’honneur

Le pick en bois

Le golden pick

On se tient au jus

Clique ici pour jouer

. » Si vous aussi vous voulez venir rejoindre cette belle aventure, c’est par ici que ça se passe : http://fantasy.sofoot.com Si Booba est le Duc de Boulogne,de la teamest clairement celui de la SoFoot ligue. Avec 970 points récoltés,remporte le trophée du meilleur parieur du mois de novembre.et son pseudo interdit aux moins de 18 ans prend lui la seconde place, tandis quedutermine troisième. De quoi relativiser le départ de son maître Marcelo Bielsa Et comme une bonne nouvelle ne vient jamais seul,de la Teamest le nouveau leader du classement général alors qu’il n’a obtenu « que » huit golden pif. Comme quoi, c’est bien beau de flamber de temps en temps, ce qui compte c’est la régularité. Merci pour cette belle leçon de vie.» Oui, lesdominent toujours de la tête et des épaules le classement par équipes. Un faux suspens qui n’intéresse personne alors concentrons nous sur la seule équipe qui mérite notre attention à tous : la teamqui pointe à la douzième place. Allez les mecs encore un petit effort et le top 10 est de retour.Cinq matchs, cinq défaites, le Benfica Lisbonne allait bien remporter son premier point de la saison en Ligue des Champions et ainsi éviter d’imiter l’ Olympique de Marseille et son zéro pointé en 2013. Et bien non puisque les Portugais sont tombés dans le piège du FC Bâle . Ou comment l’Europe entière se venge de ce but d’ Eder Besiktas déjà assuré de terminer à la première place, le RB Leipzig obligé de l’emporter pour espérer se qualifier. Autant dire qu’il fallait avoir les reins bien solides pour miser sur une victoire des Turcs. Un courage qui rapporte 110 points.Pour suivre au quotidien les infos, les récaps et les vannes de la SOFOOT LIGUE, allez voir le MOT DIÈSE #SOFOOTLIGUE toutes les 5 minutes, c'est un ordre.Pour toute question ou conseil sur le fonctionnement du jeu, il existe une discussion sur le forum , mais vous pouvez aussi nous contacter dans les commentaires de cette news.Si vous avez débusqué un bug, shootez vos emails àVous pouvez suivre le compte Twitter de la SOFOOT Ligue pour avoir des infos sur les calculs de points, les meilleurs picks, sur les bugs et leurs corrections, etc. Donc à vos oiseaux bleus.Rappel : toutes les infos, les règles, le tuto d'utilisation du jeu sont à retrouver dans cette news Bons picks les dingues.