LE RÉCAP DE LA #SOFOOTLIGUE: BILAN DU MOIS D'OCTOBRE

Vous l'attendiez, il est là. Voici le récap de la toujours aussi sublime #SoFootLigue. Avec, au programme cette semaine, le bilan du mois d'octobre, un pick à 175 points et quelques nouveautés.

Le tableau d’honneur

Le pick en bois

Le golden pick

Les nouveautés

On se tient au jus

Clique ici pour jouer

SO

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

C’est officiel :. Bonjour la nuit sombre à 17h30, le col roulé, le manteau, le bonnet et la double paire de chaussettes qui en réalité ne te réchauffe pas du tout les pieds mais te coupe juste le sang au niveau de la cheville. Mais, derrière une mauvaise nouvelle se cache parfois un peu de joie. La preuve, le passage à l’heure d’hiver n’empêche pas faire le bilan, calmement, du mois d’octobre de la SoFoot Ligue. Pour ceux qui veulent, eux aussi, avoir leur moment de gloire lors du prochain bilan du mois, c’est ici que ça se passe : http://fantasy.sofoot.com Rangez vosou autres, la plus grande bataille de l’histoire a eu lieu durant ce mois d’octobre de la SoFoot Ligue. Largué au classement avant la dernière journée,de la teama eu la bonne idée de miser sur Qarabag face à l’ Atlético . Résultat, 175 points récoltés et le titre de champion d’octobre remporté. Derrière la tortue, les lièvresde la teametcomplètent le podium. Messieurs les recruteurs, c’est le moment d’aller chercher le petit Rémisans famille pour le rallier à votre équipe.Lui, n’est pas dans le TOP 10 du mois d’octobre, il n’est même pas dans le TOP 50, mais il s’en moque royalement puisqu’il a récupéré sa couronne de roi du classement individuel. Lui, c’est bien entendu ce diable dequi représente parfaitement sa team. En revanche, on va se répéter, mais en français il y a un «» à «» au pluriel. C’est pas parce que nous sommes plus obligés de mettre les accents circonflexes qu’il faut en profiter pour écrire n’importe comment.Tremblement de terre sur le classement par équipes. Après trois mois de domination totale, lesont perdu leur place de leader. Ça, c’est ce que tout le monde aurait voulu lire. Malheureusement c’est loin d’être le cas et lescontinuent de régner sur le classement par équipes. «» comme le dit si bien ce poète de Mokobe.Deux semaines après avoir concédé le match nul à Nicosie, le Borussia Dortmund accueillait les Chypriotes avec l’obligation de l’emporter pour espérer encore se qualifier en huitièmes de finale de Ligue des Champions. Une mission easy sur le papier tant la différence entre l’attaque de feu allemande et la défense fébrile de Nicosie est grande. Mais en Ligue des Champions, il n’y a pas de petites équipes et ce 1-1 ne vous rapporte que 11 petits points. Comme quoi, Jean-Claude Vandamme avait raison, 1 et 1 ça fait bien 11.La situation était exactement la même pour l’ Atlético de Madrid face à Qarabag . C’est donc assez logiquement que le résultat est le même. Mais, après vous êtes fait avoir par l’Atlético, vous avez cette fois-ci choisi le camp du petit poucet. Bingo, 175 points pour vous. On va laisser JCVD nous expliquer comment 1 et 1 peuvent bien faire 175.Ce n'est pas vraiment une nouveauté, mais plutôt une rectification. Avant, lorsqu'un joueur intégrait une nouvelle équipe, il rapportait ses points déjà acquis avec lui. Ceci est désormais terminé. Seuls les points remportés une fois sa présence dans l'équipe actée seront comptabilisés. Ce qui est plutôt logique. Imaginez que Edinson Cavani soit transféré à Angers lors du mercato d'hiver, la LFP ne va pas ajouter aux Angevins les buts marqués sous le maillot du Paris Saint-Germain.Pour suivre au quotidien les infos, les récaps et les vannes de la SOFOOT LIGUE, allez voir le MOT DIÈSE #SOFOOTLIGUE toutes les 5 minutes, c'est un ordre.Pour toute question ou conseil sur le fonctionnement du jeu, il existe une discussion sur le forum , mais vous pouvez aussi nous contacter dans les commentaires de cette news.Si vous avez débusqué un bug, shootez vos emails àVous pouvez suivre le compte Twitter de la SOFOOT Ligue pour avoir des infos sur les calculs de points, les meilleurs picks, sur les bugs et leurs corrections, etc. Donc à vos oiseaux bleus.Rappel : toutes les infos, les règles, le tuto d'utilisation du jeu sont à retrouver dans cette news Bons picks les dingues.