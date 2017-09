Le Récap de la #SOFOOTLIGUE: Bilan du mois d'août !

Nouvel épisode du récap. Cette semaine, espionnage, pick exceptionnel et trophées du mois d'août.

Pendant que certains ignorants se la coulaient douce au bord de la piscine du camping des Sablères du Vieux-Boucau, un apéro spritz à la main, vous, vous avez profité de ce mois d’août pour découvrir la SOFOOT Ligue. Et vous avez bien fait, puisque les meilleurs d’entre vous vont recevoir des jolis cadeaux dans leur boîte aux lettres. Mais, comme nous sommes des gens biens éduqués, nous accueillons avec grand plaisir les retardataires. C’est gratuit et c’est ici : http://fantasy.sofoot.com Et le trophée du meilleur parieur du mois est attribué à... Cyruslevirus91 de la team. On dit merci qui ? Merci le FK Vardar Skopje qui lui rapporte 190 points grâce à sa victoire contre le Fenerbahçe . Allez, c'est pour nous, c'est cadeau, Cyruslevirus91, tu as gagné un magnifique combo : un abonnement papier SOFOOT, un beau livre et un DVD. Ne sois pas triste Romain059, deuxième c'est très bien. Allez, un abonnement digital ainsi qu'une petite surprise t'attendent. Notre générosité n'ayant pas de limites, Zago14, PetitPatBelge et AureSom, qui complètent le TOP 5, remportent aussi un abonnement digital. Les autres, ne retenez pas vos larmes et tentez à nouveau votre chance le mois prochain.Eux n’ont pas Cyruslevirus91 dans leurs rangs, mais lesdominent tout de même le classement par équipes du mois d’août et restent actuellement toujours leaders. C’est donc officiel, la malédiction qui touche Clermont -Ferrand est terminée.Miser sur le Luxembourg face à la France , il fallait oser. Impossible de savoir si derIngenieur était dans son état normal au moment de son, mais une chose est sûre, cela lui permet de régner sur le classement individuel. Et ce, même s'il a mangé trois zéros cette semaine. Chapeau monsieur.Mandžukić, Perišić, Kovačić, Modrić, Rakitić, c’est sûr que cette équipe de la Croatie va exploser son ex-colocataire de Yougoslavie, le Kosovo , bizuth de ces qualifications à la Coupe du monde 2018. Raté. Une victoire, certes, mais une victoire qui rapporte seulement 15 points.Difficile de faire mieux que le Luxembourg face à la France . 405 points. Maintenant la question est la suivante : vaut-il mieux gagner une fois 405 points ou 405 fois un point ? Vous avez une heure.Une semaine, une nouveauté. C’est un peu le leitmotiv de la SoFoot Ligue. Désormais vous pourrez vous amuser à espionner le pick de vos potes, ou vos ennemis, grâce au menu « surveillance » . L’occasion de recadrer votre coéquipier qui a osé miser sur le Luxembourg face à la France , ou bien changer votre pick pour tenter de doubler votre adversaire. Pour une fois que l’espionnage est autorisé, profitez-en.Pour suivre au quotidien les infos, les récaps et les vannes de la SOFOOT LIGUE, allez voir le MOT DIÈSE #SOFOOTLIGUE toutes les 5 minutes, c'est un ordre.Pour toute question ou conseil sur le fonctionnement du jeu, il existe une discussion sur le forum , mais vous pouvez aussi nous contacter dans les commentaires de cette news.Si vous avez débusqué un bug, shootez vos emails àVous pouvez suivre le compte Twitter de la SOFOOT Ligue pour avoir des infos sur les calculs de points, les meilleurs picks, sur les bugs et leurs corrections, etc. Donc à vos oiseaux bleus.Rappel : toutes les infos, les règles, le tuto d'utilisation du jeu sont à retrouver dans cette news Bons picks les dingues.